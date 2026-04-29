Gremios disputan a tiros e incendios contrato de obras

UNA BATALLA entre dos sindicatos de materiales por la asignación de un contrato de obras que se realizan en la zona generó un enfrentamiento a balazos y quema de vehículos en la autopista México-Puebla, a la altura de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Testigos y automovilistas reportaron que los involucrados realizaron disparos contra los vehículos y enseguida incendiaron tractocamiones y maquinaria que se encontraba realizando las obras de reparación en la vía.

Cerca de las 17:00 horas, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que el tramo carretero del conflicto, a la altura del kilómetro 68, comenzó a operar de nueva cuenta con normalidad, sin que hubiera reporte de incidentes.

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EL TIP: EN LA RIÑA habrían chocado miembros de los sindicatos Constitución y Libertad con rivales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

La institución federal informó que se implementó una reducción de carril en el lugar de los hechos para permitir el paso, sofocar el incendio de un camión de carga y retirar la unidad.

Los trabajos para liberar los carriles se extendieron por varias horas, lo que provocó un complicado avance vehicular.

El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, confirmó que el pleito se originó por la asignación de contratos de una obra federal e hizo un llamado a los sindicatos a mantener el diálogo.

“Es un pleito entre sindicatos de materialistas por un tramo federal en el que están concursando. Nosotros los hemos exhortado a mantener el diálogo. Al ganar uno el contrato, pues los otros se sienten ofendidos al grado de dispararles y encender dos automotores”, dijo.

Agregó que al lugar arribó la Guardia Nacional para controlar la situación y no se reportaron personas detenidas ni lesionadas.

“Ya se tiene controlado el tema. En nuestra posición, como gobierno del estado, seguiremos exhortando a los líderes de los sindicatos a que se conduzcan en armonía”, dijo.

6 Horas duró el nudo vehicular por el conflicto sindical

Añadió que en los próximos días el gobierno de Puebla sostendrá una reunión con ambos sindicatos, con el fin de restablecer el orden en la zona.