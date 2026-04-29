Asesinan a cuatro mujeres en Culiacán

ELEMENTOS FEDERALES y locales, en la custodia de la escena del crimen, el lunes.

EN LA COLONIA Centro del municipio de Culiacán, Sinaloa, cuatro mujeres fueron asesinadas a balazos en las inmediaciones del mercado Rafael Buelna.

Los cuerpos de dos de las víctimas quedaron sobre la banqueta, mientras que las otras perdieron la vida dentro de una camioneta Ford Ranger color blanco.

El ataque armado se reportó la noche del lunes y al lugar arribaron elementos del Ejército y de la Fiscalía de Sinaloa.

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Las autoridades no han proporcionado información referente a cómo fue que ocurrieron los hechos o el porqué de la agresión, así como tampoco se brindaron detalles sobre el paradero de los presuntos responsables de este delito.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que por estos hechos se inició una investigación por feminicidio, en este caso múltiple.

A través de un comunicado, la fiscalía señaló que, desde el momento en que se recibió la información de las cuatro mujeres sin vida, el personal ministerial, pericial y de investigación acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (Jucopo), María Teresa Guerra Ochoa, lamentó los cuatro feminicidios y dijo que hasta el cierre de marzo se tenía un registro de 16 mujeres asesinadas en el estado, a las cuales se suman las víctimas de abril.

“Hechos como los acontecidos en Culiacán, ayer (lunes) en la noche, nos sacuden, nos deben comprometer más a seguir trabajando para que las mujeres, no solamente en Sinaloa, en México y en el mundo, puedan vivir con seguridad y bienestar”, indicó la legisladora.