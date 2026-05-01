Rubén Rocha pide licencia temporal como gobernador de Sinaloa para facilitar investigaciones

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia a su cargo para permitir el avance de las investigaciones sobre los señalamientos que hizo Estados Unidos en su contra, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

No obstante, Rocha Moya reiteró que tiene “la conciencia tranquila” y que dichas declaraciones son “falsas y dolosas”.

En un mensaje a medios, el gobernador de Sinaloa informó que este viernes presentó al Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal mientras dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana”, dijo Rocha Moya.

“Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”, abundó el titular del Ejecutivo.

En el mismo mensaje, Rocha Moya reiteró que “son falsas y dolosas las acusaciones que han vertido en mi contra”, y aseguró que “nunca” traicionaría al pueblo de México.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia como gobernador de manera temporal. pic.twitter.com/9b8ZW6nit0 — Azucena Uresti (@azucenau) May 2, 2026

“Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré”, dijo el gobernador.

“Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, abundó.

Finalmente, el gobernador aseguró que no permitirá que su nombre sea utilizado para dañar al movimiento al que pertenece, en referencia a Morena y la Cuarta Transformación, el cual, aseguró, “ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos”.

Mientras tanto, en Sinaloa se convocó a reunión extraordinaria de cabildo, pues trascendió que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también señalado, estaría próximo a dejar su cargo.

A mediados de esta semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos fincó señalamientos contra el gobernador y otros nueve funcionarios estatales y federales, a los que acusó de una presunta asociación delictuosa con grupos de la delincuencia organizada.

La acusación también incluye al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, ‘Cholo’; Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’; Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’.

En una actualización de las averiguaciones, la FGR dio a conocer este viernes que solicitó a Estados Unidos acreditar pruebas de las acusaciones para poder concretar la detención del mandatario estatal.

“La Fiscalía General de la República enviará una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requiriente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confindencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”, señaló.

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