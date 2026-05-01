Ariadna Montiel se postulará el domingo para la dirigencia de Morena, adelanta Mario Delgado

Ariadna Montiel, ahora exsecretaria de Bienestar, se postulará el domingo a la dirigencia nacional de Morena, durante el Congreso Nacional del guinda, adelantó su compañero el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

De ser aceptada, Montiel Reyes asumiría el puesto que hasta entonces ocupaba Luisa María Alcalde, quien fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para ocupar el cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

A través de una publicación en redes sociales, Delgado Carrillo narró que se reunió en un desayuno con Ariadna Montiel, con quien platicó de “viejas batallas, anécdotas y [...] reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país”.

Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

Dentro de esta plática, narró Mario Delgado, Montiel Reyes le adelantó que el domingo, durante el Congreso Nacional de Morena, se postulará para ocupar la dirigencia, lo cual se prevé se vote ese mismo día.

El VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena se celebrará este domingo 3 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Uno de los principales temas a tratar, precisamente, será la renovación de la dirigencia tras la salida de Alcalde Luján, quien se integra al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A propósito, Mario Delgado aseguró que le daba “enorme gusto” la noticia, y se refirió a Ariadna Montiel como “una mujer de convicciones que ha dedicado toda su vida a la causa de la transformación”.

Hoy tuve el privilegio de desayunar con @A_MontielR. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México. Me confirmó su intención de postularse este… pic.twitter.com/5lyMWXM37w — Mario Delgado (@mario_delgado) May 1, 2026

Por lo anterior, confió en que “este domingo toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad”.

“Ariadna es una mujer de convicciones que ha dedicado toda su vida a la causa de la transformación. En todas sus acciones se manifiestan los valores aprendidos directamente del presidente @lopezobrador_ y nuestra presidenta @Claudiashein”, escribió Mario Delgado en X.

“Estoy seguro que este domingo toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027 para que nuestra patria siga adelante con la revolución de las conciencias y el #HumanismoMexicano. ¡Éxito compañera!”, abundó el secretario de Educación.

Ariadna Montiel asumiría la dirigencia nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde. A su vez, la Secretaría del Bienestar quedó en manos de Leticia Ramírez Anaya.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am