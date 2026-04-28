¿Quién es Ariadna Montiel Reyes? La exsecretaria del Bienestar que va por la dirigencia de Morena

En una serie de movimientos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, Ariadna Montiel Reyes anunció que buscará la dirigencia nacional de Morena tras la salida de Luisa María Alcalde Luján, quien asumirá la Consejería Jurídica de la Presidencia por invitación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Hasta este 28 de abril de 2026, Montiel Reyes se mantenía como secretaria de Bienestar, cargo al que, dijo, renunció por “la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”.

Tras su salida, la dependencia federal quedará a cargo de Leticia Ramírez Amaya, quien hasta este martes se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia.

Ariadna Montiel renuncia a la Secretaría del Bienestar; la reemplaza Leticia Ramírez. ı Foto: X, @Claudiashein

En La Razón te compartimos la trayectoria política de Ariadna Montiel, así como su paso dentro de la administración pública.

¿Quién es Ariadna Montiel?

Ariadna Montiel Reyes nació el 29 de mayo de 1974 en la Ciudad de México. Tiene 51 años y, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, cursó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), inició su trayectoria política en el año 2002 como titular de la Secretaría de Jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el entonces Distrito Federal.

Posteriormente, se desempeñó como secretaria de Finanzas en el mismo partido de 2003 a 2006, año en el que asumió la Dirección General de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) hasta 2012, durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón.

Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cuartoscuro

En 2012 fue electa diputada local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fungió como presidenta de la Mesa Directiva.

Posteriormente, en 2015, fue elegida diputada federal por el distrito 23, de Coyoacán, como parte del primer grupo parlamentario de Morena en la LXIII (63) Legislatura.

En 2018, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Ariadna Montiel como subsecretaria de Bienestar, cargo que ocupó hasta el 11 de enero de 2022, cuando fue designada titular de la Secretaría de Bienestar. Posteriormente, el 4 de julio de 2024, fue ratificada en el puesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al frente de la dependencia federal, estuvo a cargo de la operación de los Programas de Bienestar elevados rango constitucional, además de iniciativas impulsadas durante la actual administración, como Salud Casa por Casa y la Pensión Mujeres Bienestar.

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cehr