¿Quién es Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la Secretaría de Bienestar?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes que Leticia Ramírez Amaya, quien se desempeñaba como coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia, será la nueva titular de la Secretaría de Bienestar.

Este movimiento en el gabinete de la mandataria federal ocurrió después de que la salida de Ariadna Montiel Reyes, quien decidió dejar su cargo al frente de la dependencia federal para “ir a encabezar otras tareas”, como la dirigencia de Morena.

“Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la Presidencia, ella fue secretaria de Educación. [Es] una compañera que nos conocemos hace muchísimos años”, refirió Claudia Sheinbaum en un video publicado en la red social X.

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Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Leticia Ramírez Amaya, quien a partir del 29 de abril de 2026 se integra como titular de la Secretaría de Bienestar, es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

La mujer, originaria de la Ciudad de México, también se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la capital del país.

Ramírez Amaya se ha desempeñado en la administración pública, en donde acumuló más de 25 años de experiencia. Inició como docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, se ha desempeñado como coordinadora de Atención Ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, ocupó el cargo de directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República.

Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Leticia Ramírez Amaya luchó por la democratización del magisterio y la mejora de la educación pública.

Formó parte del primer Comité Ejecutivo Magisterial Democrático en la Secretaría de Organización de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Ciudad de México.

En el sexenio anterior, se desempeñó como secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, quien a la postre se convertiría en la gobernadora del Estado de México.

Ahora, Leticia Ramírez Amaya tomó este nuevo encargo de la presidenta de México al frente de la Secretaría de Bienestar, en un movimiento hecho de cara, otra vez, a las elecciones del próximo año.

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JVR