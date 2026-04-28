GOAN afirma que el tema de seguridad no debe politizarse; se solidariza con Maru Campos

GOAN afirma que el tema de seguridad no debe politizarse y se solidariza con Maru Campos.

La Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó que el tema de seguridad no debe politizarse y confió en que la muerte y participación de al menos 2 agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua.

“La neutralidad política beneficia a todos, en especial a las familias mexicanas”, agregó la GOAN.

Más temprano, en el Senado de la República se informó que se analizará si proceden responsabilidades políticas, administrativas o penales contra autoridades del estado de Chihuahua por presuntamente haber permitido la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano.

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En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República, Lucía Trasviña, describió el caso como una “violación contundente a la soberanía nacional”, y consideró “profundamente preocupante” la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua a la reunión de trabajo convocada por las comisiones del Senado.

“Los hechos ocurridos en Chihuahua, por su naturaleza y sus posibles implicaciones, rebasan el ámbito estrictamente local”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, al acusar presunta violación a los artículos 39, 40, 41, 89, 117 y 133 de la Constitución, así como a los artículos 3, 5 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional.

En ese sentido, la Asamblea de Gobernadoras y Gobernadores de Acción Nacional expresó su solidaridad con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, ante las críticas que enfrenta por no asistir al Senado de la República para colaborar a esclarecer el tema.

“Las gobernadoras y el gobernador de Acción Nacional expresamos nuestra solidaridad con la gobernadora Maru Campos. Estamos seguros que los hechos se esclarecerán con apego a la ley, con objetividad y en el marco de las instituciones”, señaló la GOAN en un posicionamiento publicado en la red social X.

Por último, aseguró que la coordinación entre órdenes de gobierno es parte fundamental para garantizar la seguridad en país.

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JVR