Con 367 mil nuevos espacios en Educación Media y Superior, se abren oportunidades para jóvenes: Mario Delgado.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han creado más de 124 mil nuevos lugares en Educación Media Superior y 243 mil espacios en nivel Superior, lo que suma más de 367 mil oportunidades de desarrollo y crecimiento para las y los jóvenes de México.

Al impartir la conferencia magistral “La política educativa del Estado mexicano” a las y los estudiantes, nacionales y extranjeros, de la maestría en Seguridad Nacional, en el Colegio de Defensa Nacional, comentó que la creación de espacios en Educación Media Superior es producto de la construcción de 47 nuevos bachilleratos, 92 ampliaciones, 39 reconversiones, 108 telebachilleratos y próximamente 53 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con lo que al cierre de 2026, serán más de 200 mil nuevos espacios en preparatoria.

En lo que se refiere a Educación Superior, señaló que en este mismo periodo se han creado más de 243 mil nuevos espacios; asimismo, se tiene el objetivo de alcanzar el 55 por ciento de cobertura en 2030.

Afirmó que la meta sexenal es crear 330 mil nuevos espacios, de los cuales 150 mil en 30 nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); 25 mil en 10 nuevos planteles de la Universidad de la Salud (US); 40 mil en 50 nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ); 85 mil en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), y 30 mil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En el auditorio del Colegio, el titular de la SEP expuso que, a través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), en 2026 se destinan 26 mil millones de pesos para dignificar más de 75 mil escuelas, en beneficio de 8.5 millones de estudiantes. Desde el año pasado, el programa también incluye a planteles de Educación Media Superior.

Acudimos al Colegio de la Defensa Nacional a la Conferencia: “La política educativa en el Estado Mexicano.“



Hicimos una ponencia sobre el avance de los 11 compromisos de nuestra presidenta, @Claudiashein, que garantizan el derecho a la educación de todas y todos para consolidar… pic.twitter.com/r7zZk39P3Z — Mario Delgado (@mario_delgado) April 28, 2026

Por otro lado, el secretario aseguró que la educación es un derecho y no un privilegio, por lo que a lo largo del sexenio de la Presidenta de México se entregarán 129.5 millones de becas para estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo las Becas Gertrudis Bocanegra, Universal Rita Cetina, Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior.

A las y los estudiantes les dijo, además, que a través de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz” ya se logró eliminar la comida chatarra y las bebidas azucaradas del 86 por ciento de las escuelas del país; asimismo, se ha valorado a 10.3 millones de estudiantes en más de 79 mil escuelas primarias públicas, con el apoyo de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Salud, así como brigadas educativas locales que recorren el país evaluando peso, talla, salud bucal y salud visual de las infancias.

Delgado Carrillo destacó la implementación del nuevo modelo “Mi derecho, mi lugar”, el cual permitió, en 2025, que más de 272 mil aspirantes eligieran de manera directa dónde estudiar. El 97.4 por ciento quedó dentro de sus primeras tres opciones, muy por encima del sistema Comipems, que registraba un 49 por ciento. Para 2026, más de 307 mil aspirantes ya se registraron, y se han sumado 18 estados a esta estrategia de política educativa que busca garantizar el derecho a la educación en el nivel medio superior.

Recordó que recientemente se presentó la guía “El ABC de las emociones”, como parte de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes, ya que se concibe la educación como una experiencia de vida significativa “vamos a entregar seis millones de guías a jóvenes de 14 a 18 años, 678 mil a maestras y maestros de tercero de secundaria y bachillerato, y 10 millones a madres, padres y personas cuidadoras”, agregó.

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JVR