Leticia Ramírez es nombrada nueva secretaria del Bienestar tras renuncia de Ariadna Montiel

Leticia Ramírez Amaya fue designada este martes como nueva titular de la Secretaría del Bienestar, tras la renuncia de Ariadna Montiel Reyes, quien anunció su intención de buscar la dirigencia nacional de Morena luego de la salida de Luisa María Alcalde Luján.

Al anunciar el relevo en la dependencia federal, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Ramírez Amaya, quien hasta este 28 de abril se desempeñaba como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia .

“Leti Ramírez, ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la Presidencia (...), es una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, va a ser ahora la secretaria del Bienestar” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Sheinbaum también recordó que Leticia Ramírez se desempeñó como titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP) durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que su llegada a la Secretaría del Bienestar no afectará la continuidad los programas sociales.

Una información relevante para todas y todos. pic.twitter.com/HVEytfjYwT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 29, 2026

¿Quién es Leticia Ramírez, nueva secretaria del Bienestar?

Leticia Ramírez Amaya es originaria de la Ciudad de México. Fue profesora de educación primaria, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) y cuenta con estudios en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), además de formación en Alta Dirección Pública.

De diciembre de 2018 a agosto de 2022 fue directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Ese mismo año, el 15 de agosto de 2022, fue nombrada titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que ocupó hasta 2024.

A partir del 1 de agosto de 2024, la Presidenta Claudia Sheinbaum la designó como coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia. Ahora, el 28 de abril de 2026, fue nombrada secretaria de Bienestar.

Leticia Ramírez Amaya fue nombrada coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social en 2024. ı Foto: Especial

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cehr