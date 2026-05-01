CNTE da ultimátum de dos semanas al Gobierno; advierte boicot al Mundial si no hay respuesta

Integrantes de la CNTE protestan en la Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fijó un plazo de dos semanas para que el Gobierno Federal responda a las demandas que ha planteado desde hace un año o, de lo contrario, advirtió que seguirá adelante con planes de protesta, incluido un posible boicot al Mundial.

Desde temprano este viernes, diversas secciones de la CNTE se concentraron en la Ciudad de México y marcharon hacia la Plaza de la Constitución, donde realizaron un mitin para expresar su inconformidad ante la falta de una respuesta satisfactoria a sus peticiones.

Integrantes de la CNTE protestan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

En ese contexto, se abrió una mesa de diálogo entre una comitiva del magisterio y la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por su titular, Mario Delgado Carrillo, así como con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez.

A la salida del encuentro, el líder de la sección 58 en Zacatecas, Marcelino Rodarte Hernández, aclaró que el objetivo no fue iniciar una negociación formal, sino entablar un diálogo y entregar el pliego petitorio, el cual contiene las mismas demandas presentadas el año pasado.

Aspecto de una marcha anterior de la CNTE. ı Foto: Cuartoscuro (Archivo).

Debido al incumplimiento que acusan, el dirigente reiteró que se otorgó un plazo de dos semanas para recibir una respuesta.

“Era solamente la entrega del pliego petitorio. No era mesa de negociación, solamente el diálogo (…) tienen un plazo de dos semanas para dar solución”, afirmó.

Este ultimátum forma parte de los acuerdos alcanzados en la Asamblea Representativa Nacional de la CNTE, donde se estableció que el próximo 16 de mayo definirán la ruta a seguir, incluido un posible estallamiento de huelga nacional.

#Educación | Claudia Sheinbaum se reunirá el 11 de mayo con docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas.



Buscan atender demandas y evitar el paro nacional previsto para el 1 de junio.



📹: Israel Aldave pic.twitter.com/XMiGMZMI9o — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 1, 2026

Entre las demandas del magisterio destacan aumentos salariales, la derogación de reformas que consideran perjudiciales y la exigencia de que cualquier mesa de diálogo sea encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De manera paralela, otro grupo de la CNTE se movilizó en Chiapas, donde la mandataria federal realizó una gira. A su llegada a Palenque, fue interceptada por integrantes de la Sección 7, quienes buscaron entregarle directamente su pliego petitorio.

La presidenta accedió a detener su comitiva para escuchar a los docentes, quienes solicitaron una mesa de diálogo tripartita y atención directa. Tras un intercambio, Sheinbaum Pardo propuso una reunión el próximo 11 de mayo a las 16:00 horas.

Aunque inicialmente los maestros rechazaron la propuesta, finalmente acordaron acudir a Palacio Nacional dentro de dos semanas para continuar el diálogo.

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