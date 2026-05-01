Sheinbaum acuerda reunión con CNTE el 11 de mayo, tras diálogo en Palenque, Chiapas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue interceptada por maestros de la CNTE.

A su llegada a Palenque, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interceptada por miembros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con quienes acordó una reunión para el próximo 11 de mayo.

Como se advirtió desde la movilización en la capital del país, la mañana de este viernes, un grupo del magisterio inconforme se organizó para concentrarse en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Palenque, para entregarle un pliego petitorio y exponer sus demandas.

Bloqueo en Chiapas por la llegada de la presidenta



Maestros de la CNTE bloquean el Aeropuerto de Palenque ante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum



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La mandataria accedió a detener la comitiva en la que se trasladaba hacia un evento que encabezará esta misma tarde y escuchó a los maestros, quienes con megáfono en mano pidieron una mesa de diálogo tripartita y que los atendiera directamente ella.

Entre el intercambio de puntos, la mandataria les propuso una reunión el próximo lunes 11 de mayo a las 16:00 horas.

#Educación | Claudia Sheinbaum se reunirá el 11 de mayo con docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas.



Buscan atender demandas y evitar el paro nacional previsto para el 1 de junio.



📹: Israel Aldave pic.twitter.com/XMiGMZMI9o — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) May 1, 2026

Aunque los maestros en inicio se negaron y le exigieron atenderlos en ese instante, llegaron al acuerdo de acudir a Palacio Nacional dentro de dos semanas.

Mientras esto ocurría, en la Ciudad de México el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, mantiene una reunión con dirigentes de otras secciones de la Coordinadora que también salieron a manifestarse esta mañana.

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