Internet gratis de CFE, así puedes ubicar los puntos para conectarte

CFE amplia su cobertura de red wifi gratis en el país

El programa Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha convertido en un pilar fundamental. Con más de 109 mil puntos de conexión distribuidos en todo el territorio nacional, esta iniciativa busca garantizar el derecho a la conectividad.

La CFE ha transformado la infraestructura eléctrica existente, postes y cableado, en una red de telecomunicaciones de última generación. Los puntos de acceso gratuito se encuentran estratégicamente ubicados en:

Plazas públicas y parques.

Escuelas rurales y universidades.

Hospitales generales.

Estaciones de transporte masivo (como el Metrobús en la CDMX).

Tan solo en la capital del país existen más de 4,600 puntos activos.

Guía para ubicar tu punto más cercano

Para que no te quedes sin red, puedes utilizar el mapa interactivo oficial:

Ingresa al portal cfeinternet.mx

Dirígete a la sección de Mapa de cobertura .

Filtra por Estado y Municipio (o Alcaldía).

El mapa te mostrará con precisión milimétrica la ubicación de las antenas y el tipo de tecnología disponible (4G, fibra óptica o satelital).

Paso a paso: Cómo conectarte desde tu celular

El proceso es rápido y no requiere de registros complicados. Sigue estos pasos una vez que estés cerca de un punto de señal:

Activa el Wi-Fi: Entra a la configuración de tu teléfono, tableta o laptop.

Selecciona la red: Busca y elige la opción llamada CFE Internet o CFE Internet para Todos .

Acepta términos: Se abrirá una ventana emergente. Lee y acepta los términos y condiciones de uso.

Navega: Presiona el botón de Entrar y estarás conectado de inmediato.

⚡💻 La CFE fortalece el acceso a internet gratuito en coordinación con @IMSS_Bienestar y @SEP_mx. pic.twitter.com/RObro0CchG — CFEmx (@CFEmx) April 9, 2026

Consejos de seguridad al usar redes públicas

Navegar gratis es una gran ventaja, pero al ser una red pública debes cuidar tu información. Los expertos recomiendan no entrar a apps de bancos, no hacer compras con tarjeta ni compartir datos personales o contraseñas.

Lo ideal es usarla solo para tareas, leer noticias, ver mapas o enviar mensajes por WhatsApp. Finalmente, asegúrate de tener tu celular actualizado y, si puedes, instala un antivirus.

La CFE también ofrece planes de telefonía móvil e internet con costo para quienes requieren una conexión privada y constante, los cuales pueden consultarse en su sitio oficial.