Trasciende que Julio Berdegué dejará la Sader; lo relevaría Columba López Gutiérrez

Julio Berdegué estaría próximo a dejar su cargo al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el cual sería relevado por Columba Jazmín López Gutiérrez, trascendió esta semana.

De acuerdo con una comunicación difundida a medios, quien ocupa la titularidad de Sader desde octubre de 2024 dejaría el cargo en los próximos días, y sería reemplazado por Columba Jazmín López Gutiérrez, quien actualmente ocupa el cargo de Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar.

Al centro, Julio Berdegué, titular de la Sader. ı Foto: Cortesía

Ni Berdegué Sacristán ni la Sader han corroborado o desmentido la información de manera independiente.

En días recientes, reportes de la prensa nacional han amplificado rumores de que el titular de Sader podría estar considerando la posibilidad de dejar su cargo para integrarse a otro puesto en el Gobierno federal, entre los que, incluso, se menciona la Secretaría de Economía, que anunció cambios el jueves.

Otras fuentes refieren que se estaría buscando promover a Julio Berdegué como candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, en los comicios de 2027, que ya están provocando movimientos en dependencias y el Congreso de la Unión.

🚨#ÚltimaHora | ⭕ Trasciende que Julio Berdegué Sacristán dejará el cargo al frente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y en su lugar será designada Columba Jazmín López Gutiérrez, quien se venía desempeñando como Subsecretaria de Inclusión Productiva y… pic.twitter.com/jsCQHnUpCE — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 1, 2026

En este sentido, según reportes, otros posibles nombres para sustituir a Berdegué Sacristán en la Sader serían Leonel Cota Montaño, actual subsecretario de Agricultura, y Héctor Arronte Calderón, Coordinador General de Producción Agrícola y Ganadera.

No obstante, el nombre que más aceptación ha generado es el de la ya mencionada López Gutiérrez, con lo que la Sader podría estar encabezada por una mujer por primera vez en su historia.

Se espera que, en los próximos días, se confirme o desmienta la información.

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