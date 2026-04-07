Condicionan agricultores mesa de diálogo con el Gobierno

Ante el llamado de la Secretaría de Gobernación al diálogo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aceptó retomar las mesas de negociación con el Gobierno federal; sin embargo, condicionó su participación a que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, no encabece las reuniones.

La organización planteó que las conversaciones sean conducidas por un interlocutor distinto, al señalar que existe falta de confianza en la actual conducción de la política agrícola y acusar incumplimientos en acuerdos previos.

En ese contexto, los productores propusieron que sea el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum quien asuma un papel central en las negociaciones, bajo el argumento de que se requiere un canal directo con el círculo cercano del Ejecutivo federal que permita avanzar en soluciones concretas.

Campo libera la frontera tras compromisos legislativos en la reforma a la Ley de Aguas ı Foto: Cuartoscuro

El posicionamiento del FNRCM marca un punto de tensión adicional en el conflicto, ya que no sólo mantiene condiciones sobre el desarrollo del diálogo, sino también sobre quién debe conducirlo. Para los agricultores, la interlocución es un factor clave, al considerar que las mesas anteriores no han derivado en resultados tangibles para el sector.

Entre las principales demandas del sector destacan el aumento en los costos de producción —como fertilizantes y combustibles—, la inseguridad en carreteras y la falta de esquemas de financiamiento accesibles. A ello se suman exigencias relacionadas con precios de garantía y la revisión de políticas agrícolas que, aseguran, han debilitado la rentabilidad del campo.

Por su parte, el Gobierno federal ha reiterado su disposición al diálogo y ha defendido que existen canales institucionales abiertos para atender las demandas. No obstante, ha insistido en que las negociaciones deben realizarse sin presiones externas, en referencia a los bloqueos.

En este contexto, el conflicto entra en una fase más compleja, en la que la desconfianza entre las partes y la disputa por la interlocución podrían definir el rumbo de las negociaciones. Mientras tanto, las movilizaciones se mantienen como un factor de presión que podría escalar si no se concretan acuerdos en el corto plazo.

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MSL