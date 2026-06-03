CNTE protesta en oficinas de SEP en Universidad, ISSSTE de Buenavista y en Segob

Manifestación de maestros de este miércoles en la SEP de la Avenida Universidad.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó, a la par de seguir las negociaciones en la Secretaría de Gobernación, bloquear los edificios de la Educación Pública en Avenida Universidad y del ISSSTE de Buenavista.

Durante su segunda asamblea de madrugada, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también acordaron insistir en la reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero también exigir reparación del daño para los maestros que han resultado heridos.

Desde primera hora de este miércoles, los contingentes de las secciones capitalinas y de Guerrero tomaron el acceso principal de la sede administrativa de la SEP ubicada afuera del Metro Coyoacán.

Durante la manifestación en instalaciones de la SEP en Avenida Universidad, sujetos encapuchados empezaron a agredir las instalaciones con un mazo. e hicieron pintas en el exterior.

Otro grupo acude a la Secretaría de Gobernación para acompañar a la Comisión Única de Negociación que ingresó para reunirse con las autoridades federales, quienes ayer les ofrecieron una mesa técnica de trabajo.

Un tercer contingente de maestros realiza un bloqueo en instalaciones del ISSSTE en Buenavista.

Los profesores exigen que sea derogada la Ley del ISSSTE y afirman que la Presidenta prometió en su campaña cumplir con esa demanda.

Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 de Zacatecas, informó que la Comisión Nacional Única de Negociación entraría al encuentro con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres.

“Nos den una respuesta de la solicitud, de la exigencia que hicimos, una mesa de trabajo con la presidenta de la República. No es un capricho, es una necesidad”, dijo Frausto Orozco ante medios de comunicación, antes del ingreso de la representación magisterial a la dependencia federal.

El dirigente señaló que la exigencia deriva de la falta de solución a sus demandas prioritarias en las reuniones previas con funcionarios federales. Afirmó que la CNTE ha sostenido interlocución en varias ocasiones, pero consideró que esas instancias no han resuelto los planteamientos del magisterio.

De acuerdo con Frausto Orozco, si la respuesta del gobierno resulta positiva, la comisión permanecerá en la mesa para revisar fecha, hora, mecanismos y detalles de organización del posible encuentro con la mandataria federal. En caso contrario, la representación saldrá a fijar una postura ante la prensa y sus bases.

“Si la respuesta es negativa, si la presidenta continúa con el rechazo a entablar una mesa de trabajo con la Comisión Nacional Única de Negociación, entonces no habrá más que discutir”, advirtió el representante de la sección 34.

🚨#AlertaADN



¡Un día más! La CNTE inicia su jornada de bloqueos en la avenida Universidad, frente al edificio de la SEP (@SEP_mx) pic.twitter.com/ZDVVBEzVua — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 3, 2026

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FGR