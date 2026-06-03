La CNTE eleva presión y tumba estatuas mundialistas

La Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salió de la mesa tripartita con el Gobierno federal sin fecha para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum, condición que el magisterio colocó como punto central para destrabar la huelga nacional.

Al cierre del encuentro, la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró un receso y ofreció responder este miércoles, a las 10 de la mañana, si la mandataria aceptará o no recibir a la comisión.

El diálogo también reunió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con Mario Delgado Carrillo y Martí Batres Guadarrama entre los funcionarios presentes.

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El Dato: trabajadoras sexuales expresaron su respaldo a movilizaciones de la CNTE y de estudiantes del Politécnico y amagaron con sumarse al plantón de la Coordinadora.

UNA PERSONA enciende un petardo (círculo) y lo lanza detrás de las vallas. Fotos|Cuartoscuro y Captura de video

La CNTE llevó cinco exigencias: abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), cancelar la reforma educativa, dignificar al gremio y mejorar salarios.

Tras varias horas de intercambio, la representación sindical acusó falta de definición sobre su principal demanda.

“No hay respuesta aún de cuándo se sentará la Presidenta para atender a esta comisión”, dijo uno de los voceros. La Asamblea Nacional Representativa quedó a cargo de definir la ruta de protesta.

Dentro de la dependencia federal, la coordinadora fijó un posicionamiento político por las agresiones que, dea cuerdo con su versión, sufrieron docentes durante movilizaciones recientes. “No queremos escuchar que no reprimen, porque ese discurso ya se agotó”.

PROFESORES DERRIBARON estatuas alusivas a Mundial en Reforma. ı Foto: Cuartoscuro

La secretaria general de la sección 14, Elvira Vélez Morales acusó negligencia en la atención médica a los docentes lesionados en las protestas de ayer y pidió resarcimiento de daños, garantías de no repetición y retiro de vallas.

Jenny Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22, sostuvo que la movilización no busca privilegios.

“Ya no estamos para más mesas de diálogo. Requerimos respuestas puntuales de las demandas que ya conoce este Gobierno Federal”, declaró.

En paralelo, integrantes de estas secciones ocuparon puntos estratégicos de Paseo de la Reforma hasta conocer el resultado de la negociación.

LOS DISIDENTES bloquearon los principales accesos a la capital Fotos|Cuartoscuro y Captura de video

A diferencia de encuentros anteriores, la mayoría de los grupos no permaneció frente al Palacio de Cobián y se trasladó hacia vialidades principales de la capital del país para un plantón temporal.

A la altura del Ángel de la Independencia, presuntos integrantes de la CNTE derribaron tres estatuas de jugadores de futbol instaladas como parte de las celebraciones por el Mundial.

Los participantes usaron lazos para tirar las figuras, retiraron los uniformes deportivos y prendieron fuego a camisetas, shorts, calcetas y un balón.

En Oaxaca, integrantes de SNTE-CNTE bloquearon accesos a nueve plazas comerciales y sucursales de cadenas nacionales e internacionales en la capital del estado. En Guerrero, los manifestantes ingresaron al Congreso local, donde dañaron al menos 12 vehículos oficiales. Hacia el sur del país, docentes de la sección 7 tomaron tres casetas de cuota en Chiapas.

EN GUERRERO vandalizaron 12 autos en el Congreso del estado Fotos|Cuartoscuro y Captura de video

NEGOCIACIONES. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con los titulares de Educación, Mario Delgado, y del ISSSTE, Martí Batres, llamaron a la CNTE a nombrar representantes para participar en dos foros de diálogo con las autoridades federales, con la finalidad de continuar la revisión de sus demandas.

Rodríguez Velázquez informó que el Gobierno federal mantiene abierta la invitación para reanudar el diálogo este miércoles, a las 10 de la mañana, en la misma sede. “Hay dos mesas técnicas propuestas para trabajar. Esperamos que tomen la decisión para nombrar a sus representantes”, dijo en un videomensaje conjunto difundido en redes sociales.

Durante la grabación, el secretario de Educación indicó que hay disposición de la Presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso de desaparecer la Usicamm. El funcionario sostuvo que el objetivo es construir una reforma con derechos laborales garantizados y criterios de transparencia.

En su oportunidad, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, señaló que también existe la voluntad de las autoridades federales para mejorar el servicio de esta dependencia. Agregó que “hemos expresado nuestra disposición para estudiar, discutir y acordar los lineamientos necesarios para avanzar gradualmente en el fortalecimiento de políticas solidarias y públicas en las diversas áreas de nuestras prestaciones “.

La titular de Gobernación también defendió la instalación de vallas en el Zócalo capitalino. Explicó que la medida respondió a razones de protección civil por maniobras con grúas y estructuras de gran peso vinculadas a actividades adyacentes al Mundial de Futbol.

Al cierre del mensaje, Rodríguez Velázquez pidió mantener abiertos los canales de comunicación y llamó a evitar cierres de planteles, bloqueos al libre tránsito y actos de violencia.

La funcionaria afirmó que el Gobierno federal apuesta por acuerdos y civilidad para dar continuidad a la revisión de los planteamientos sindicales.

En los estados

Maestros realizaron diversas movilizaciones como parte de su protesta.

Integrantes de la sección 7 tomaron 3 casetas de cobro en 2 de las principales carreteras de Chiapas y mantuvieron su plantón y paro de labores en la capital.

Docentes de la sección 22 cerraron centros comerciales y tiendas de autoservicio en la capital oaxaqueña y su zona metropolitana.

Maestros de la CETEG irrumpieron en el Congreso de Guerrero y causaron daños a por lo menos 12 vehículos, como protesta por las agresiones que sufrió la CNTE en la CDMX.

CSP condena actos de provocación

| Por Tania Gómez |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum seguró que el Gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y consideró que los incidentes registrados durante las recientes movilizaciones magisteriales fueron resultado de actos de provocación que, señaló, no atribuye a los docentes.

La mandataria fue cuestionada sobre el estado de las negociaciones con el magisterio, que en los últimos días ha realizado protestas para exigir mejoras salariales y cambios en el sistema de pensiones.

Sheinbaum Pardo señaló que las conversaciones continúan a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencias encargadas de encabezar las negociaciones con los representantes del magisterio disidente. “Están informando la Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación. Creo que hoy (ayer) tiene una mesa de diálogo”, indicó.

10 mil negocios son afectados con el plantón de la CNTE

Al referirse a los hechos ocurridos durante las movilizaciones del lunes, donde dos integrantes de la CNTE resultaron lesionados, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que hubo intentos por generar confrontación y deslindó a los maestros de esas acciones.“Yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación”, afirmó.

Aunque no precisó quiénes habrían participado en esos actos, la mandataria insistió en que la vía para atender las demandas del magisterio debe seguir siendo el diálogo y la negociación. “Hay diálogo, que es muy importante”, subrayó.

Como parte de las acciones de protesta de la CNTE, disidentes mantienen un plantón que se ha extendido sobre las calles aledañas al Zócalo capitalino y realizado bloqueos en distintos puntos de la CDMX.