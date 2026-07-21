Alumnos de la Escuela Superior de Economía del IPN votan por fin de paro; reanudan actividades

Las instalaciones de la Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron entregadas esta mañana, marcando el fin de un paro estudiantil que mantuvo en vilo a la comunidad académica; tras una votación decisiva, los alumnos optaron por reanudar sus actividades, permitiendo el regreso a clases en uno de los planteles más importantes de la capital mexicana.

La decisión de levantar el paro se tomó luego de una encuesta en la que participaron mil 184 estudiantes; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) confirmó que el 58.95% de la comunidad, equivalente a 698 votos, aceptó poner fin a la protesta y devolver las instalaciones; un 41.05%, o 486 votos, se pronunció en contra, reflejando la diversidad de opiniones dentro del alumnado.

Además, la propuesta de calendario académico, consensuada entre las autoridades centrales del IPN, la dirección de la ESE y la Coordinación de la Asamblea Estudiantil, recibió el respaldo del 56.08% de los votantes; este acuerdo es crucial para la normalización de las actividades y la recuperación del tiempo de estudio.

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El director de la Dirección de Educación Superior (DES) del IPN, Marco Antonio Sorcini Muñoz, junto con el director de la ESE, Salvador Monroy Saldívar, y el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Arturo Cerón, estuvieron presentes durante la entrega de las instalaciones; “Este paso es fundamental para garantizar la continuidad académica de nuestros estudiantes y fortalecer el diálogo constructivo dentro de la institución”, señaló un portavoz del IPN, destacando la importancia del consenso alcanzado.

La entrega de las instalaciones se realizó puntualmente a las 9:30 horas de esta mañana, marcando el inicio de una nueva etapa para la Escuela Superior de Economía; este proceso subraya la relevancia de la participación estudiantil en las decisiones que afectan su formación y el compromiso de las autoridades por atender las demandas de la comunidad.

El IPN, una de las instituciones educativas más emblemáticas de México, ha enfrentado diversos desafíos en su historia reciente, y este acuerdo representa un avance significativo hacia la estabilidad y el enfoque en la excelencia académica que caracteriza a la institución.

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JVR