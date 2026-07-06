SICT construirá 19 bachilleratos tecnológicos y un campus del IPN

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, lleva a cabo el Programa de Infraestructura Educativa del Gobierno de México con la construcción de 19 nuevos Bachilleratos Tecnológicos y un campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Tlaxcala.
Los CBTIS serán edificados en 15 entidades del país con una inversión de mil 306 millones de pesos.
Estarán orientados a la formación de jóvenes en áreas tecnológicas de alta especialización, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y económico en las regiones donde se establecerán.
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Entre las disciplinas que se impartirán destacan: aeronáutica, robótica, inteligencia de negocios, ciberseguridad, electromovilidad, comercio internacional, biotecnología, electrónica y mecatrónica.
Cada uno de los planteles contará con 12 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, talleres, salas de cómputo, área administrativa, sanitarios y equipamiento básico, así como cancha multimodal.
Asimismo, la SICT construirá la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería (UPIIT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) campus Tlaxcala, que contará con 24 aulas modernas, laboratorios de última generación y talleres equipados, para mil 900 alumnos, con una inversión de 150 millones de pesos.
Durante 2025, el Gobierno de México edificó 17 Bachilleratos en 11 estados del país, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala. La inversión fue superior a los mil 200 millones de pesos.
Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de acercar las escuelas a los jóvenes para que accedan a mejores condiciones de vida, en beneficio de sus comunidades.
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