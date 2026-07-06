SICT construirá 19 bachilleratos tecnológicos y un campus del IPN

Infraestructura educativa busca detonar el crecimiento profesional y económico en regiones clave de México.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que encabeza Jesús Esteva Medina, lleva a cabo el Programa de Infraestructura Educativa del Gobierno de México con la construcción de 19 nuevos Bachilleratos Tecnológicos y un campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en Tlaxcala.

Construcción de la UPIIT del IPN en Tlaxcala beneficiará a mil 900 alumnos de nivel superior. ı Foto: IPN

Los CBTIS serán edificados en 15 entidades del país con una inversión de mil 306 millones de pesos.

Estarán orientados a la formación de jóvenes en áreas tecnológicas de alta especialización, con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional y económico en las regiones donde se establecerán.

Nuevos planteles contarán con laboratorios, talleres equipados y áreas dedicadas al desarrollo tecnológico. ı Foto: IPN

Entre las disciplinas que se impartirán destacan: aeronáutica, robótica, inteligencia de negocios, ciberseguridad, electromovilidad, comercio internacional, biotecnología, electrónica y mecatrónica.

Cada uno de los planteles contará con 12 aulas didácticas, laboratorio multifuncional, talleres, salas de cómputo, área administrativa, sanitarios y equipamiento básico, así como cancha multimodal.

Infraestructura educativa busca detonar el crecimiento profesional y económico en regiones clave de México. ı Foto: IPN

Asimismo, la SICT construirá la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería (UPIIT) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) campus Tlaxcala, que contará con 24 aulas modernas, laboratorios de última generación y talleres equipados, para mil 900 alumnos, con una inversión de 150 millones de pesos.

Durante 2025, el Gobierno de México edificó 17 Bachilleratos en 11 estados del país, así como la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala. La inversión fue superior a los mil 200 millones de pesos.

Estudiantes de 15 entidades federativas tendrán acceso a carreras como robótica y electromovilidad. ı Foto: IPN

Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso de acercar las escuelas a los jóvenes para que accedan a mejores condiciones de vida, en beneficio de sus comunidades.

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