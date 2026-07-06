Datos en la Mañanera

Obras de prevención de inundaciones en la zona oriente del Edomex van al 90%, concluirán en julio: Sheinbaum

“Van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar todavía completas todas”, puntualizó; están concluidas las obras en la Laguna El Salado; el Colector Teotongo; el Colector Carmelo Pérez y Cárcamo de Xochiaca. Y Serán terminadas en julio: Colector Los Pinos y Laguna Churubusco 

L Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en conferencia.
L Presidenta Claudia Sheinbaum este lunes en conferencia. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México presentan un avance del 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días.

“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento. Entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó. Entonces, van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar todavía completas todas”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Te puede interesar:

- Se soñó

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum Pardo detalló el calendario de pagos de los Programas del Bienestar durante su conferencia matutina.
Presenta calendario

Inicia el pago de Pensiones Bienestar para el bimestre julio-agosto, anuncia Gobierno de Sheinbaum

- Cárteles se amplían a Europa en asociación con mafias locales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Infraestructura educativa busca detonar el crecimiento profesional y económico en regiones clave de México.
Impulsan educación tecnológica nacional

SICT construirá 19 bachilleratos tecnológicos y un campus del IPN


Google Reviews