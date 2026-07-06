Obras de prevención de inundaciones en la zona oriente del Edomex van al 90%, concluirán en julio: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las obras de prevención de inundaciones en la Zona Oriente del Estado de México presentan un avance del 90 por ciento y serán concluidas en los próximos 15 días.

“Ya 4 de las obras entraron en funcionamiento durante estas lluvias. Y en 15 días estarán terminadas todas; es decir, van al 90 por ciento. Entonces, ayudó a desalojar mucho más rápido. Ayer que estuvimos en Ciudad Neza llegó a haber un espejo de agua importante, pero en una hora y media más o menos se desalojó. Entonces, van avanzando para que todas y todos sepan que en 15 días van a estar todavía completas todas”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Te puede interesar:

- Se soñó

- Cárteles se amplían a Europa en asociación con mafias locales

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR