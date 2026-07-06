Tras libertad condicional a Gilda Lozoya, Sheinbaum insiste a FGR mostrar pruebas de fraude

Luego de que una jueza concediera libertad a Gilda Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe a detalle sobre las pruebas con las que cuenta y que acreditan la participación de la señalada en el esquema de fraude cometido contra la petrolera mexicana en el sexenio antepasado.

Gilda Lozoya fue detenida la semana pasada, acusada como copartícipe en la operación con recursos de procedencia ilícita vinculados a la compra a sobreprecio de la planta inservible de fertilizantes por parte de Pemex, cuando Emilio la dirigía, a Altos Hornos de México (AHMSA) en 2013. No obstante, obtuvo libertad condicional luego de que una jueza consideró que la FGR no aportó evidencias de la indagatoria en su contra.

Sobre esto, la mandataria pidió a la instancia a cargo de Ernestina Godoy presentar más detalles de la indagatoria e incluso contempló que la información pueda ser dada a conocer durante una conferencia matutina en Palacio Nacional.

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“Sí, le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona en de la hermana, pues de Lozoya en este fraude que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizada por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía, para beneficiar al dueño de Altos Hornos y algunas otras personas, incluso presuntamente al director de Pemex. Entonces, la Fiscalía lo va -espero- que lo pueda informar con más detalle y también aquí podemos presentar el caso completo”, declaró.

La situación jurídica de Gilda Lozoya se definirá este martes, cuando la jueza Nora Ileana García Peralta determine si la vinculará o no a proceso.

La hermana del exdirector de Pemex fue detenida el 1 de julio, al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que la aerolínea emitiera la alerta debido a que se contaba con una ficha roja en su contra.

La FGR ha sostenido que Gilda formó parte del esquema de lavado de dinero de 3.4 millones de dólares que el exdirector de Pemex, su hermano, habría recibido como soborno para comprar la planta de Agronitrogenados.

En otro punto, la Presidenta también confirmó que Alonso Ancira, expresidente de AHMA, a quien se dejó en libertad en 2021 tras comprometerse al pago de 216 millones de dólares como resarcimiento del daño, no ha terminado de cubrir el adeudo y por ello se reabrió el proceso en su contra.

“No ha acabado de pagar, también por eso tiene Se reavivó esta orden de aprehensión, pero también que lo explique la Fiscalía”, dijo.

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