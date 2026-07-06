UNAM presenta denuncia penal por fraude en examen de admisión a licenciatura

La Torre de Rectoría de la UNAM, en una fotografía ilustrativa.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó una denuncia penal tras identificar prácticas ilegales y fraudulentas durante la aplicación del examen de admisión al nivel educativo de licenciatura.

“Sin embargo, se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”, explicó la máxima casa de estudios.

Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. ı Foto: Especial.

Derivado de estas observaciones, la institución presentó una denuncia penal el pasado 3 de julio, a fin de que se indaguen y establezcan las sanciones a los responsables, además de evitar que otros aspirantes sean víctimas.

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“A raíz de esta situación, el 3 de julio se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, y así se evite que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas”, dijo.

En el balance de la segunda jornada de aplicación del examen para ingresar a la UNAM, se detalló que se presentaron 158 mil 712 aspirantes y en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

No obstante, afirmó que cada vez que se encuentren prácticas que atenten contra las tareas universitarias, se procederá de manera enérgica contra quienes así lo hagan.

“Reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de las tareas de la Institución”, recalcó.

UNAM bloqueó 1,117 exámenes

El pasado 3 de junio, la UNAM reportó que se bloquearon mil 117 exámenes luego de que se encontraran conductas contrarias y patrones de “comportamiento atípicos”, y las cuales fueron sometidas a una investigación.

“Esta decisión se tomó tras evaluar las alertas emitidas e identificar conductas contrarias a la normatividad. Se han detectado inconsistencias y patrones de comportamiento atípicos en un número muy reducido de casos que ya se encuentran en proceso de investigación”, explicó.

La plataforma utilizada para la aplicación del examen recurre al uso de la Inteligencia Artificial, la cual sirve para crear un soporte que registra y guarda las evidencias, además de que alerta cuando se identifican anomalías entre los aspirantes. Lo que se encuentre es analizado en el momento para la toma de decisiones.

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cehr