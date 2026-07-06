Vinculan a proceso a dos detenidos con más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

Juan “N” y Ramón “N”, detenidos en mayo pasado frente a las costas de Guerrero con un cargamento de cocaína, fueron vinculados a proceso por su posible participación en un delito contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambos individuos, de origen extranjero, fueron detenidos por la Secretaría de Marina con una tonelada 302 kilogramos 317 gramos de clorhidrato de cocaína en las inmediaciones de la comunidad Arroyo Seco, municipio de Petatlán, Guerrero.

Lo anterior, luego de que personal naval dio seguimiento a una embarcación con tres motores fuera de borda que carecía de matrícula, rótulos u otro elemento de identificación.

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Tras interceptar la embarcación en Arroyo Seco, la Marina localizó mil 296 paquetes con clorhidrato de cocaína al interior de 26 bultos.

Tanto la carga como la embarcación y los detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero.

En tanto, este 6 de julio la FGR informó que los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Acapulco; además, un juez fijó cuatro meses para la investigación complementaria.

En una operación marítima frente a costas de Guerrero, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación menor con 26 bultos de cocaína y detuvo a dos personas extranjeras.



Con esta acción suman 89 bultos asegurados en cuatro operaciones marítimas consecutivas en una semana, lo que… pic.twitter.com/nb9wqtxqrB — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Procesan a presunto integrante del CJNG

En otras noticias, un juez de control vinculó a proceso a Salvador “N”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburos, tras el aseguramiento de 92 mil 941 litros de combustible en San Luis de la Paz, Guanajuato.

El caso inició por una denuncia anónima sobre un inmueble al que ingresaban pipas, con tanques visibles y olor a combustible. Con esa información, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de cateo en el predio.

Dentro del lugar, las autoridades aseguraron el hidrocarburo, una bitácora de novedades con registros de entradas y salidas, computadoras, tabletas, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación diversa.

Al concluir la audiencia inicial, el juez impuso prisión preventiva oficiosa contra Ramírez Juárez y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria. El señalado quedó interno en el Centro de Readaptación Social del Estado de Guanajuato, CERESO “Puentecillas”, mientras continúa el proceso penal en su contra.

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cehr