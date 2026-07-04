Marina asegura casi tres toneladas de cocaína en costas de Oaxaca; detiene a cuatro

Personal de la Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de tres toneladas de presunta cocaína en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca, y detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas con el traslado del cargamento.
De acuerdo con la Semar en un comunicado, el operativo permitió el aseguramiento de 2 mil 990 kilogramos de la droga, además de dos embarcaciones menores, mil litros de combustible y ocho bidones vacíos.
Asimismo, según la dependencia, la incautación evitaría la distribución de aproximadamente 5.98 millones de dosis y representa una afectación económica de 652.9 millones de pesos para la delincuencia organizada.
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La Marina informó en un comunicado que la acción fue resultado de labores de vigilancia marítima y aérea realizadas por la Armada de México en funciones de Guardia Costera.
Según el reporte oficial, el hallazgo ocurrió durante un vuelo de patrullaje marítimo que detectó dos embarcaciones sospechosas. Posteriormente, una patrulla oceánica se desplazó hacia la zona y, con apoyo de un helicóptero embarcado, interceptó ambas unidades.
Tras la inspección, los elementos navales localizaron 86 bultos que contenían la presunta droga. También aseguraron 20 bidones con gasolina preparada, cada uno con capacidad de 50 litros.
La dependencia señaló que las personas detenidas fueron informadas sobre sus derechos y serán puestas a disposición del Ministerio Público Federal, junto con lo asegurado, una vez que la embarcación oficial arribe a puerto. La Fiscalía General de la República integrará las carpetas de investigación correspondientes.
Semar precisó que el peso ministerial definitivo del cargamento será determinado por las autoridades competentes y se incorporará a las estadísticas oficiales.
Con este decomiso, los aseguramientos de droga realizados durante la actual administración sumarían cerca de 77 toneladas, se indica en el comunicado.
“La Secretaría de Marina reafirma su compromiso de mantener operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir las actividades de la delincuencia organizada“, se lee en el documento oficial.
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