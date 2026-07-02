Caen 4 vinculados a ‘La Unión Tepito’ tras cateos en la alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX

El grupo liderado por El Irving almacenaba cientos de dosis de narcóticos listos para su distribución en la zona centro.

En un operativo coordinado por diversas fuerzas de seguridad en la Ciudad de México, se ejecutaron tres órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que resultó en la detención de dos mujeres y dos hombres presuntamente vinculados a una facción de "La Unión Tepito“.

Durante la inspección policial, las autoridades ministeriales aseguraron un total de 578 dosis de aparente cocaína y marihuana, además de cartuchos útiles y dispositivos de comunicación móvil.

En esta acción policial conjunta participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

Con investigaciones de campo localizan inmuebles

Los trabajos de inteligencia y las vigilancias fijas y móviles desplegadas por el personal de la SSC permitieron identificar tres domicilios situados en las colonias Guerrero y Buenavista, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades detectaron un flujo inusual de personas que ingresaban y salían de las viviendas, lo que levantó sospechas sobre el uso de los predios.

Autoridades ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias Guerrero y Buenavista de la alcaldía Cuauhtémoc. ı Foto: Especial.

Así se realizó la operación

Una vez liberados los mandamientos judiciales, las fuerzas federales y locales intervinieron simultáneamente en los puntos señalados.

Dos de las inspecciones se realizaron en inmuebles de la calle Sol, en la colonia Guerrero, mientras que el tercer mandato se ejecutó en una vivienda de la calle Guerrero, ubicada en la colonia Buenavista.

Al interior de las viviendas intervenidas, los elementos de seguridad incautaron sustancias con características propias de los estupefacientes.

El inventario oficial del aseguramiento detalla la localización de 548 dosis de lo que pudiera ser cocaína, 30 dosis de aparente marihuana y dos bolsas adicionales que contenían el mismo vegetal a granel.

Aparte de los supuestos narcóticos, el personal de la SSC, la GN y la SEMAR aseguró un total de 20 cartuchos útiles y cuatro teléfonos celulares que eran operados por los ahora investigados.

Captura de integrantes de la organización delictiva

En el sitio de las acciones operativas se logró la aprehensión de cuatro personas identificadas como Greta Idahi “N”, Ángela Viridiana “N”, Juan José “N” y Cristhian “N”.

Los informes de las autoridades señalan que los detenidos presuntamente forman parte de una célula delictiva liderada por un sujeto conocido como "El Irving“, adscrita a la estructura de ”La Unión Tepito“.

Entre las actividades delictivas asociadas a esta facción criminal se encuentran la extorsión, el robo, el homicidio, el tráfico de armas y el narcomenudeo.

Tanto los objetos asegurados como las dos mujeres y los dos hombres capturados fueron trasladados y puestos a disposición inmediata del agente del Ministerio Público correspondiente.

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JVR