Exfiscal, contra rispidez para cambiar Michoacán

En Michoacán, donde sucesos relacionados con la seguridad y la violencia han sido determinantes en al menos las dos décadas recientes, Carlos Torres Piña se ha anotado para tratar de ser nombrado Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía, paso previo para ser postulado a la gubernatura de la entidad por el movimiento de la 4T.

En charla con La Razón, el fiscal con licencia de la entidad afirma que adquirió —tras estar al frente de esta institución y antes de la Secretaría de Gobierno— una buena perspectiva de cómo hacer las cosas que se necesitan en el estado. Asegura, por ejemplo, haber efectuado en la institución que hasta hace unos días encabezó cambios drásticos para generar confianza en la gente.

El dato: Morena mantendrá el uso de encuestas como método para definir a los defensores de la 4T a través de cuatro fases: convocatoria, filtro, sondeo y selección.

De cara a los procesos electorales —que implicarán la renovación de la gubernatura— sostiene que “es importante que se genere un genuino interés de todos los sectores para que vivamos una etapa distinta”.

En ese sentido, plantea “evitar fricciones y confrontaciones, y (que) eso nos permita salir adelante ante diferentes coyunturas y situaciones que nos han llevado a dinámicas muy complejas en el estado”.

¿Cuáles son las dos o tres cosas más importantes que ha aprendido del cargo de fiscal en Michoacán? Nos tocó estar en un periodo complejo de la Fiscalía de Michoacán. A mí me designan un 27 de julio del 2025, hace ya casi un año. Y armamos un plan que tenía que ver con una nueva ley de la Fiscalía y la construcción del plan de persecución del delito para los próximos nueve años. Era necesaria una reestructuración y una reorganización de la fiscalía.

Lo empezamos a trabajar: empezamos a transitar a la digitalización de las denuncias, que pudieran hacerse desde cualquier dispositivo, salvo que se requiriera revisión médica o algún peritaje.

CARLOS TORRES PIÑA, fiscal con licencia de Michoacán, en entrevista con La Razón ı Foto: Omar Ávalos|La Razón

Luego nos tocaron eventos muy complejos: el tema de Bernardo Bravo (líder de limoneros) de Apatzingán, el de Carlos Manzo (alcalde de Uruapan); también el de Coahuayana, el de un vehículo con explosivos; el del joven en Lázaro Cárdenas que entró a una preparatoria y disparó…, eventos muy mediáticos sobre los que tomamos la determinación de salir a informar pronto.

Estas coyunturas nos permitieron conocer bien la institución, pero también enfrentar crisis que tienen que ver con la procuración de justicia. Y afortunadamente hubo resultados.

En el caso de Bernardo Bravo, se logró la detención de El Botox, el actor material-intelectual de ese homicidio, y quien generaba mucha violencia en Tierra Caliente, y se logró esclarecer ese asesinato lamentable.

En el tema de Carlos Manzo, hasta el momento hay 25 detenciones, entre ellas la del actor intelectual, que organiza, realiza y da las órdenes.

Aprendimos mucho de la importancia de que en las áreas de seguridad debe haber transparencia y plena coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

¿Por qué buscar esta coordinación y, como un paso posterior, la gubernatura ante ese escenario complejo? Creo que los últimos dos cargos que me ha tocado tener, secretario de Gobierno y fiscal, nos permiten tener una perspectiva de cómo atender las cosas. Michoacán es un estado complejo. Tiene una movilidad social muy cambiante y pasar por estas dos dependencias nos ha permitido tener una experiencia de cómo afrontar crisis y problemas diversos: magisteriales, sociales y también desde la procuración de justicia.

En Michoacán, por ejemplo, había conflictos con el magisterio. Se pudieron resolver. Aquí también entran procesos que tienen que ver con estabilidad financiera: si tú pagas quincenas, salarios, prestaciones, los maestros no tienen bandera para salir a protestar. Entonces, todo esto tiene que ver con un trabajo coordinado.

Y, además, entiendo, por la experiencia, que desde que uno agarra un tema, no hay que soltarlo. Hay que continuar hasta concluir, porque es así como vas resolviendo. Hay que agarrar el toro por los cuernos.

PLAN MICHOACÁN. A juicio de Torres Piña, quien ha estado en la actividad política en la entidad desde hace cinco lustros, a partir del 10 de noviembre del año pasado, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum lanza el Plan por Michoacán, se dan avances importantes en la entidad, “a diferencia de aquellos anuncios con Calderón, con Fox y los dos que se hicieron con Peña Nieto”.

Afirma que, además de los programas sociales y de infraestructura, para atender los temas de seguridad, “nos mandaron un estado de fuerza importante de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) del secretario Omar (García Harfuch). El general (Ricardo) Trevilla fortaleció las dos zonas militares; el titular secretario de Marina (Raymundo Morales) respaldó y acompaña con fuerzas, y la Guardia Nacional (GN), ni se diga”.

Considera que, con ello, se consiguió que los homicidios, que rondaban los 120 o 130 diarios, bajaran a entre 60 y 65, es decir, casi 50 por ciento.

¿Cuál es la realidad en Michoacán sobre la permeabilidad que pudiera haber del crimen organizado en la política? Yo creo que nadie está exento de que pudieran intervenir, incidir, o que ya estando como autoridad te busquen para que permitas o hagas, y ese es un asunto que se tiene que ir atendiendo bien y poco a poco.

Por eso creo que es importante este anuncio que hizo nuestra Presidenta, de estos filtros que se estarán haciendo a través del Instituto Nacional Electoral (INE), que en el caso de Michoacán se modificó la ley electoral, para que también se instale un área similar para revisar cualquier perfil y se tenga mayor certeza.

Nadie está exento en un ejercicio de ese tipo, pero sí se tiene que actuar y debe haber consecuencias. A veces, las partes más vulnerables son los municipios, porque el Estado de fuerza y el Estado de fuego que luego tienen algunos grupos delincuenciales supera a las propias fuerzas municipales o inclusive a las estatales.

Entonces, estos filtros son fundamentales. Contra aquel que anda en cosas chuecas, tiene que actuarse con todo el rigor de la ley.

A propósito de Carlos Manzo, ¿cómo aprecia al Movimiento del Sombrero? Yo creo que el Movimiento del Sombrero, que fue parte de su nacimiento genuino un hecho lamentable. En esa lógica empieza a tener cierta permeabilidad en algunas regiones. Hemos visto que se ha posicionado mediáticamente con apoyos y ejercicios diversos, tanto locales como nacionales, y probablemente también internacionales.

Pero también es importante que en la situación del Estado busquemos todos los puentes de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, sectores y organizaciones, porque nada le abonamos a Michoacán con una confrontación mayor o una radicalización de polos extremos.

Y si de fuera del país, de fuera del estado o del propio Estado se inyectan radicalizaciones, y me refiero a cualquier actor, a cualquier fuerza política, a cualquier sector, en nada abona. Las contiendas deben ser sanas, naturales.

EL PROCESO INTERNO En el proceso de Morena se anotaron 11 candidatos para Michoacán; sin embargo, la dirigencia nacional del guinda habrá de aplicar filtros para determinar qué perfil es realmente competitivo rumbo a la realización de la encuesta de la que resulta el aspirante ganador.

Por lo pronto, Torres Piña considera como un buen mensaje que la convocatoria la hicieron conjuntamente PT, Verde y Morena. Anticipa, además, que a quien sea designado o designada “lo estaremos apoyando y respaldando”. “Y por supuesto, si a nosotros nos toca encabezar esos trabajos, también tendremos que garantizar que todos se sientan incluidos y que salgamos unidos y fortalecidos”.

¿Hay riesgo de división? Por el momento no. Yo veo ciertas condiciones muy factibles. Quienes me conocen y han caminado conmigo, saben que no soy una persona de pleito, de confrontación, más bien soy de diálogo. Siendo así, yo volvería a ver a los ojos a mis compañeros y compañeras si nos tocara encabezar y buscaría que pudiéramos tener esa intención de sumar a todos. Si salimos fortalecidos y unidos, las siguientes etapas serán más sencillas.

Uno de los temas que quedaron pendientes ahí en el tintero de la fiscalía es el del exgobernador Silvano Aureoles.

¿Qué va a pasar en ese caso? Tiene que seguir. Este personaje tiene dos órdenes de aprehensión, una por un juez federal y otra por un juez local. Tendrá que dársele seguimiento para dar con su ubicación y lograr su detención.

Carlos Torres Piña

FORMACIÓN: Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

TRAYECTORIA: Dos veces diputado federal (2009–2012 y 2018–2021). Secretario de Gobierno de Michoacán de 2023 a 2025. Fiscal general del estado desde el 27 de julio de 2025.