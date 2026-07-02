Reanudar relaciones con Ecuador debe evaluarse

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el restablecimiento de la relación diplomática entre México y Ecuador —que se rompió tras el asalto a la embajada mexicana en Quito en abril del 2024— no ocurrirá sólo porque así lo desee alguna de las partes.

Luego de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresara sus intenciones de reanudar las relaciones bilaterales, la mandataria señaló que la decisión debe atravesar un proceso que, por ahora no será abordado: “Sí, pero no es así nada más de que ‘pues ahora regresamos a relaciones’. Tiene que haber varias consideraciones y esas las platicamos en algún otro momento”.

2 años tiene que México no tiene vínculos con Ecuador

Recordó que el rompimiento de la relación fue una decisión tomada por el Gobierno de México, luego de que las autoridades ecuatorianas ingresaron por la fuerza a la embajada de nuestro país en Quito para extraer al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en las instalaciones de un país extranjero, lo cual calificó como de un asunto de gravedad y sostuvo que, ante una situación como ésta, cualquier país del mundo hubiera procedido igual.

La mandataria reviró las acusaciones de la oposición que señalan al Gobierno federal como responsable de las “malas” relaciones que se tienen con ciertos países de América Latina.

Sheimbaum Pardo explicó que, en el caso de Perú, el rompimiento diplomático fue una decisión de aquel gobierno debido a la postura que México asumió al condenar el proceso legal emprendido contra el expresidente Pedro Castillo.

“En el caso de Perú, éste decidió que no hubiera relaciones con México. Esa fue una decisión de Perú por un posicionamiento que hicimos, que nos parecía injusto que estuviera detenido el presidente Castillo. Entonces, por esa razón, Perú decide romper relaciones. No tiene más que esa connotación. No rompimos relaciones con Perú, ellos rompieron relaciones con México por un posicionamiento político”, detalló.