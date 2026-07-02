Crean centro de estudio de la memoria histórica

Frente al avance que ha retomado la ultraderecha en varios países de América Latina y con uno de los objetivos centrado en frenar este ascenso, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 1 de julio un decreto que da pie a la incorporación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) al Sistema Nacional de Centros Públicos (SNCP), para brindarle atribuciones académicas en el estudio y difusión de la “memoria histórica”, sobre los episodios que el país ha transitado para consolidar los derechos y libertades con los que hoy cuenta.

La mandataria federal argumentó que se eligió este día por cumplirse ocho años del triunfo electoral del movimiento de la Cuarta Transformación (4T): “a manera de reconocer el triunfo del pueblo, pues es este Instituto, que se dedica a la historia, la investigación de las revoluciones en nuestro país”.

El Dato: El INEHRM fue fundado el 29 de agosto de 1953, con el nombre de Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, para rescatar la historia viva del periodo.

El decreto consiste en que el INEHRM, que hoy depende de la Secretaría de Cultura, sea parte de la coordinación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para convertirse en un centro público de información y docencia.

La titular de la Secihti, Rosaura Ruiz, señaló que el ajuste implica consolidar al INEHRM como organismo público descentralizado, sectorizado en la dependencia a su cargo, y especificó que la tarea principal será la formación de nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento “riguroso” sobre México, las transformaciones que ha enfrentado y las experiencias internacionales relacionadas al desarrollo del país.

“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo deben ser una barrera moral… Con este Instituto, fortalecemos la memoria histórica como un bien público, la educación superior como un derecho y el conocimiento como una herramienta para construir un país más democrático, más justo y más solidario”, enfatizó la funcionaria federal.

Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del INEHRM, especificó que una de las indicaciones de la Presidenta Sheinbaum fue contar con académicos destacados en el pensamiento crítico latinoamericano para analizar el ascenso de la ideología ultraderechista en América Latina y así “cerrar filas” contra las “amenazas” que esto representa.

“En estos momentos, en que hay un ascenso de los movimientos de derecha y de ultraderecha en América Latina, pues queremos que estas personas puedan ser parte de esta discusión colectiva con una visión mucho más amplia, con una visión latinoamericana, para que podamos ir cerrando filas para detener estas amenazas para la civilización”, detalló.

En inicio, la propuesta académica del INEHRM integrará tres licenciaturas: historia, ciencias sociales y humanidades y en administración pública y buen gobierno, que se impartirán en formato híbrido. Tres maestrías: Humanismo mexicano, Estudios de género y feminismos y Movimientos sociales y rescate de la memoria histórica. Ofrecerá también dos especialidades, una en Comunicación política y otra en Enseñanza de la historia. Además de múltiples diplomados de especialización.

Ávila Espinoza precisó que el primer ciclo escolar comenzará en septiembre de este año y detalló que el siguiente prevén utilizar las instalaciones del exconvento de Jesús María, ubicado en el Centro Histórico, mismo que será remodelado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.