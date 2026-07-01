¿Sabrina Carpenter está saliendo con Piero Hincapié, futbolista de Ecuador? Esto sabemos

Tras el intenso partido entre México y Ecuador de anoche en el Mundial 2026, la atención de miles de usuarios se centró en el desempeño deportivo y también en la vida personal de algunos protagonistas.

Uno de ellos es Piero Hincapié, defensor ecuatoriano que despertó curiosidad por su supuesto romance con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter. Conoce quién es este futbolista y de dónde surgió el rumor de que se encuentra saliendo con la intérprete de “Manchild”.

¿Quién es Piero Hincapié?

Piero Hincapié nació el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador. Con 24 años, se ha convertido en uno de los defensores más prometedores de Sudamérica.

Su carrera comenzó en Independiente del Valle, pasó por Talleres de Córdoba en Argentina y en 2021 dio el salto a Europa con el Bayer Leverkusen. Tras una cesión al Arsenal FC en la temporada 2025/26, el club inglés oficializó su compra definitiva el 1 de julio de 2026.

Con la Selección de Ecuador, Piero Hincapié ha disputado más de 60 partidos internacionales, incluyendo el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2021 y 2024.

En el Mundial 2026, ha sido pieza clave en la defensa, incluso adaptándose como lateral izquierdo bajo la dirección de Sebastián Beccacece, técnico que renunció al equipo ecuatoriano tras ser derrotado por la Selección Mexicana, anoche, martes 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

Él es Piero Hincapié ı Foto: IG @pierohincapie

¿Sabrina Carpenter está saliendo con Piero Hincapié, futbolista de Ecuador?

Presuntamente, la cantante estadounidense y el futbolista de Ecuador estarían saliendo. El rumor comenzó cuando Sabrina Carpenter fue vista en las tribunas del partido Ecuador vs. Alemania del 25 de junio, animando con una bandera ecuatoriana.

Internautas asociaron la presencia de la artista estadounidense en el estadio con Piero Hincapié, en especial porque el futbolista terminó recientemente su relación con la influencer española Aura de la Cruz.

Sin embargo, como pudimos constatar, la historia de este romance se originó a partir de una cuenta de fútbol en X que citó falsamente a TMZ, sin respaldo real, en una publicación. El medio estadounidense no tiene artículos relacionados con el tema.

Hasta el momento, ni Carpenter ni Hincapié han confirmado o desmentido la supuesta relación.

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