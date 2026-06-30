Piero Hincapié, ¿quién es el jugador de Ecuador y quién es su novia?

Piero Hincapié es uno de los futbolistas destacados del equipo de Ecuador, ha llamado la atención por su manera de jugar, pero también por su atractivo físico que ha despertado el interés de las aficionadas al futbol en el Mundial 2026.

Además, la figura de Piero cobró relevancia tras el triunfo de Ecuador cuando vencieron a Alemania 2-1 y posteriormente por la rivalidad con México, previo al partido de dieciseisavos en la Copa del Mundo 2026.

¿Quién es Piero Hincapié, jugador de Ecuador?

Piero Martín Hincapié Reyna es un futbolista que nació el 9 de enero de 2002 en Esmeraldas, Ecuador. Comenzó a jugar fútbol desde los siete años en clubes locales como Emelec Esmeraldas y Barcelona Esmeraldas.

A los diez años se mudó a Guayaquil para unirse a Norte América, y luego pasó por Deportivo Azogues antes de llegar a las divisiones inferiores de Independiente del Valle en 2016. Su talento lo llevó a debutar en la Serie A ecuatoriana en 2019 con solo 17 años, y ganó la Copa Libertadores Sub-20 en 2020, consolidándose como una promesa del fútbol ecuatoriano.

En agosto de 2020, Hincapié dio el salto internacional al fichar por Talleres de Córdoba en Argentina por unos 3.5 millones de dólares. Allí disputó 22 partidos en su única temporada completa, impresionando por su versatilidad como central o lateral izquierdo y su madurez defensiva. Su buen rendimiento en la Primera División argentina y con la selección ecuatoriana en la Copa América 2021 aceleró su carrera hacia Europa.

En agosto de 2021, Bayer Leverkusen lo incorporó por alrededor de 6.3 millones de euros. Debutó rápidamente en la UEFA Europa League y marcó su primer gol ante el Celtic. En Leverkusen se consolidó como titular, acumulando más de 160 partidos y contribuyendo al histórico título de la Bundesliga 2023-24 y a la final de la Europa League.

Con la selección ecuatoriana, Hincapié ha sido clave desde su debut en la Copa América 2021. Ha disputado más de 55 partidos, participando en los Mundiales de 2022 y 2026, y en la Copa América 2024.

En septiembre de 2025 llegó a Arsenal cedido por una temporada con opción de compra. Destacó con 39 apariciones, un gol y el título de la Premier League 2025-26, aunque cayó en la final de la Champions League. En junio de 2026, Arsenal ejerció la opción y lo compró de forma permanente por unos 40 millones de euros, firmando hasta 2031.

¿Quién es la novia de Piero Hincapié?

Actualmente Piero Hincapié no tienen novia, está soltero, sin embargo, en redes sociales ha habido rumores de que el joven futbolista estaría saliendo con la estrella internacional Sabrina Carpenter, pero solo son rumores.

Se sabe que su última novia fue la influencer española Aura de la Cruz, quien además reaccionó a los rumores de que Piero estaría con Sabrina Carpenter.

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