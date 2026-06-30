¿Quién es la esposa de Sebastián Beccacece, director técnico de Ecuador? | VIDEO

Ecuador se enfrentará a la Selección Mexicana este martes, y el partido de dieciseisavos de final en el que se sabrá qué equipo pasa a octavos de final se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

Los aficionados de México y Ecuador han causado revuelo en redes sociales, pues desde que se confirmó este encuentro los internautas realizan publicaciones no solamente del partido, sino de otros aspectos.

A diferencia de la fase de grupos este encuentro se ha visto envuelto en muchas polémicas, desde el traslado del equipo ecuatoriano a la capital, las relaciones diplomáticas entre ambos países y la afición mexicana fuera del hotel en el que se hospedaban los futbolistas.

Ecuador pasó a la siguiente etapa de este Mundial luego de haberse enfrentado a Alemania y obtener un 2-1, y durante este partido el director técnico Sebastián Beccacece corrió hacia la afición para celebrar abrazando a su esposa.

A viral video shows Ecuador coach Sebastián Beccacece sprinting from the bench and climbing into the stands to embrace his family after Gonzalo Plata's late goal gave Ecuador a 2-1 comeback win over Germany at the 2026 World Cup. 🇪🇨🇩🇪❤



© theprimevault.io- pic.twitter.com/6VxpMFB1ZX — Sarahh (@Sarahhuniverse) June 26, 2026

¿Quién es la esposa de Sebastián Beccacece?

El director técnico de Ecuador se hizo viral, pues luego de que terminara el partido en contra de Alemania Sebastián Beccacece corre para trepar las gradas con la finalidad de alcanzar a su esposa y abrazarla.

La esposa de Sebastián Beccacece es Patricia Persson, una mujer que conoció cuando los dos se encontraban estudiando para formarse como profesores de Eduación Física.

Sebastián Beccacece llama cariñosamente a su esposa “Pato”, con quien tiene dos hijas de nombres Agustina y Victoria, quienes también han estado presentes en varios momentos de la carrera del director técnico de Ecuador.

De acuerdo con Beccacece, Patricia Persson juega futbol, por lo que esto y su conocimiento profesional ayudan a que ella no solamente lo acompañe, sino que entienda la gran pasión que siente por el deporte.

Patricia Persson es una persona que se mantiene lejos del ojo público, por lo que fuera de los detalles que Beccacece ha compartido de su relación, no existe mucha información sobre ella.

EL TRIUNFO DE SU VIDA Y UNAS FOTOS QUE EMOCIONAN A CUALQUIER FANÁTICO DEL FÚTBOL... ¡Beccacece se trepó a la tribuna para celebrar la victoria ante Alemania y el pasaje a 16° de final con su familia y la marea amarilla de Ecuador que copó Nueva Jersey!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá… pic.twitter.com/7pHdqTwdRr — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.