México arranca con victorias varonil y femenil en el Mundial de Flag Football

La Selección Mexicana Varonil y Femenil de Flag Football arrancaron de gran manera su participación en el Campeonato Mundial de la especialidad, realizado en Düsseldorf, Alemania, y que otorga boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil tuvo dos victorias contundentes en el inicio de las actividades, venciendo en su primer turno del día al anfitrión Alemania por paliza de 38-14, lo que las motivó para su segundo encuentro ante Eslovenia, en donde también ganaron.

México es potencia femenil en flag football y quedó demostrado en su segundo juego en el Campeonato Mundial de Düsseldorf, con marcador de 53-24. Las tricolores son las favoritas para ganar el torneo.

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Por su parte, la Selección Mexicana Varonil de la categoría ganó 30-22 a los anfitriones. El conjunto alemán opuso resistencia, pero al final no pudieron con el combinado azteca.

En su segunda intervención del día, los deportistas mexicanos se impusieron 38-25 la Selección de Brasil. La diferencia de puntos es importante en el torneo para eventuales desempates o criterios de clasificación.

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