¿Quién es Azul Trujillo, la promesa mexicana del Flag Football que aparece en campaña de NFL? (VIDEO)

La campaña de la NFL reúne a jóvenes jugadores de México, Estados Unidos, Australia y Alemania para impulsar el crecimiento mundial del Flag Football.

Azul Trujillo es una jugadora mexicana de apenas 15 años que integra la Selección Nacional Juvenil y que fue incluida por la NFL en el video de la campaña “Be The Story”, una iniciativa internacional con la que la liga busca promover el Flag Football rumbo a su debut como deporte olímpico en Los Ángeles 2028. La joven bajacaliforniana forma parte del elenco de atletas que aparecen en el material junto a representantes de Estados Unidos, Australia y Alemania.

Originaria de Mexicali, Baja California, Azul es considerada una de las principales promesas del Flag Football mexicano gracias a los resultados que ha conseguido desde muy temprana edad. Su aparición en la campaña internacional de la NFL representa un nuevo reconocimiento a la proyección que ha mostrado dentro de una disciplina que vive uno de los momentos de mayor crecimiento en el mundo.

De Mexicali a una campaña internacional de la NFL

La campaña “Be The Story” fue presentada previo al NFL Flag Championships, el torneo juvenil más importante del mundo, y busca inspirar a nuevas generaciones de jugadores mostrando historias de jóvenes atletas que representan el crecimiento global del Flag Football.

En el video aparecen la estadounidense Ashlea Klam, la australiana Liz Lomu Stewart, el alemán Arved Mohr, Ryder Noche, Samaya Taylor Jenkins y la mexicana Azul Trujillo, además del creador de contenido RaKai.

La NFL explicó que la campaña pretende invitar a niños y jóvenes de todo el mundo a practicar este deporte, expresar su personalidad dentro del campo y convertirse en protagonistas de su propia historia, especialmente de cara al debut olímpico del Flag Football en Los Ángeles 2028.

Los logros de Azul Trujillo

Los números y títulos respaldan el crecimiento de la mexicana. Con la preparatoria Vincent Memorial conquistó el Campeonato de la Liga Imperial Valley y fue nombrada MVP de la temporada 2024-25.

De acuerdo con MaxPreps, registró 392 pases completos de 557 intentos para 4,794 yardas y 68 touchdowns en apenas 16 partidos, cifras que la colocan entre las jugadoras juveniles más destacadas de su categoría.

Además, fue elegida Jugadora Más Valiosa en la categoría femenil U12 del campeonato The One Flag de USA Football.

En aproximadamente cuatro años practicando Flag Football, Azul Trujillo acumula más de 20 campeonatos, entre ellos un Mundial U15, el campeonato The One Flag de USA Football, un Campeonato Nacional NFL U14 y tres títulos del Torneo del Sol Nacional de México. Incluso, su desempeño le permitió recibir una invitación para integrarse a la selección juvenil de Estados Unidos, confirmando la proyección internacional que ha alcanzado a sus 15 años.

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