Es muy especial recibir en su año de retiro a Stan Wawrinka en el Cancún Country Open: Daniel Langre

La participación del suizo Stanislas Wawrinka en el Cancún Country Open 2026 es el atractivo principal del en la segunda edición del torneo dirigido y organizado por el extenista mexicano Daniel Langre, quien aseguró que para la organización del evento es un privilegio que el tres veces campeón de Grand Slam venga a México en su último año como profesional.

“Stan Wawrinka es sin duda uno de los jugadores más atractivos del torneo, no nada más por sus tres Grand Slams, su medalla olímpica y por haberle ganado a Federer, Nadal y Djokovic, por tener uno de los mejores reveses de la historia, pero más que nada es muy especial para nosotros recibirlo porque es su año de retiro, entonces como el tenista que es escoge muy minuciosamente su torneo, su calendario. El hecho de que nos haya escogido es un privilegio para los que también tengan la oportunidad de irlo a ver, ir a despedirlo”, aseveró Daniel Langre en exclusiva con La Razón.

Stan Wawrinka es el atractivo principal del Cancún Country Open 2026. ı Foto: Cortesía Cancún Country Open 2026

El Cancún Country Open 2026, a celebrarse del 17 al 23 de agosto, es uno de los torneos que Stan Wawrinka jugará en su año de retiro, después de una larga y exitosa trayectoria como tenista que comenzó en 2002.

Ver a Stan Wawrinka en México, una oportunidad única

Daniel Langre hizo énfasis en que la afición tiene una ocasión inmejorable para ver a Stan Wawrinka en el país y a precios accesibles, pues por lo general el suizo juega en Europa y en Estados Unidos.

“Quiero invitar y motivar a la gente a que se tome esa oportunidad de venir, para ver a Wawrinka o jugadores de ese nivel hay que tomar vuelos a Estados Unidos o a Europa, comprar boletos en los estadios en dólares o en euros, y aquí en cuestión de un par de horas ya sea por tierra o aire podemos en nuestro país ver este nivel de tenisa precios muy accesibles”, remarcó el extenista originario de la ciudad de México.

Los precios de las entradas para el Cancún Country Open 2026 empieza desde 250 pesos por día, además de que durante cuatro días habrá promoción de 2x1 para todas las edades y los menores de 10 años ingresarán gratis del 17 al 20 de agosto.

“Es una gran oportunidad a precios muy accesibles porque no son como los torneos ATP en los que pagas precios caros por los boletos o diferentes rangos, aquí el boleto es a precio único, empieza desde 250 pesos por día, siento que es un costo representativo por ver a los atletas y de lunes a jueves hay 2x1 para todas las edades, los menores de 10 años entran gratis. Los boletos los pueden comprar en boletomovil.com o en la aplicación”, ahondó Daniel Langre.

Otros tenistas en el Cancún Country Open 2026

Denis Shapovalov (Canadá)

Sebastián Báez (Argentina)

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)

Thiago Tirante (Argentina)

Rodrigo Pacheco (México)

Román Burruchaga (Argentina)

Kamil Majchrzak (Polonia)

Ilusión para segunda edición del Cancún Country Open

Daniel Langre admitió que entre los organizadores del Cancún Country Open 2026 hay una gran ilusión después de lo que se vio en la edición inicial, en la que el primer campeón fue el checo Dalibor Svrčina.

“La primera edición causó mucho ruido en la afición y en los jugadores que vinieron, esta segunda nos tiene muy ilusionados de que pudiera ser comparable o un mejor evento, muy emocionado”, indicó acerca de lo que se espera que ocurra en la tercera semana de agosto.

Daniel Langre también reveló que la bolsa ganadora para la segunda edición del Cancún Country Open 2026 es de 225 mil dólares, a repartirse entre todas las rondas, incluido también el torneo de dobles.

EVG