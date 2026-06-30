¿Quién es Ørjan Nyland? El héroe que llevó a Noruega a los octavos de final del Mundial 2026

Nyland disputó su primer Mundial a los 35 años y ya dejó una de las imágenes del torneo.

Ørjan Nyland se convirtió en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 luego de realizar una espectacular atajada al minuto 96 que aseguró la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil y selló la clasificación de su selección a los octavos de final. El veterano arquero de 35 años de edad evitó el empate con una intervención que rápidamente comenzó a ser considerada una de las mejores del torneo.

La jugada ocurrió en los últimos instantes del encuentro. Con Costa de Marfil lanzada al ataque, Nyland reaccionó con reflejos extraordinarios para detener un remate que parecía destinado al gol. Gracias a esa acción, Noruega evitó el tiempo extra y consumó su regreso a los octavos de final de una Copa del Mundo, una instancia que no alcanzaba desde hacía casi tres décadas.

This save by Ørjan Nyland in the 96th minute was RIDICULOUS 😱 pic.twitter.com/dxouxwv37e — B/R Football (@brfootball) June 30, 2026

La experiencia detrás del héroe noruego

Ørjan Håskjold Nyland nació el 10 de septiembre de 1990 en Volda, Noruega, y ha construido una carrera basada en la constancia. Después de destacar con Hødd y Molde FK, dio el salto al futbol europeo con pasos por el FC Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading y RB Leipzig.

Su etapa más estable fuera de Noruega llegó con el Sevilla, donde defendió la portería durante tres temporadas y disputó 66 partidos antes de finalizar su vínculo en 2026. Su seguridad bajo los tres palos y su buen juego con los pies lo convirtieron en un arquero confiable tanto para sus clubes como para la selección nacional.

El Mundial que cambió su historia

Aunque acumulaba más de 70 partidos con la selección noruega, Nyland tuvo que esperar hasta los 35 años para disputar su primera Copa del Mundo. El guardameta fue pieza clave para romper la sequía de 28 años sin que Noruega clasificara al torneo y ahora también escribió una de las páginas más importantes del futbol de su país.

Está es la grandísima parada de @OrjanHNyland1 que ha permitido que Noruega pasar de ronda sin necesidad de prórroga. pic.twitter.com/ZPEwC7vW2f — El prime de Nyland (@Elprimedenyland) June 30, 2026

Su actuación frente a Costa de Marfil confirmó el gran momento que atraviesa. La espectacular parada en el minuto 96 permitió conservar la ventaja conseguida por Noruega y desató la celebración de todo el plantel, que avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.

Con esa intervención, Nyland no solo mantuvo con vida a su selección, sino que también se ganó un lugar entre las figuras del campeonato. Su experiencia, liderazgo y serenidad fueron determinantes para que Noruega continúe soñando con hacer historia en la Copa del Mundo.

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