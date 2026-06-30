¿Por qué le dicen “Androide” a Erling Haaland? Este es el video que lo demuestra

Sus videos de entrenamiento suelen hacerse virales por la intensidad con la que trabaja incluso fuera de temporada.

Erling Haaland recibe el apodo de “Androide” por su extraordinaria potencia física, su capacidad goleadora y una disciplina de entrenamiento que muchos consideran fuera de lo normal. Un video del delantero de Noruega entrenando durante sus vacaciones demostró por qué millones de aficionados aseguran que parece una auténtica máquina diseñada para jugar futbol.

En las imágenes, el atacante del Manchester City y de la Selección de Noruega aparece sin camiseta realizando un sprint a máxima velocidad por una empinada pendiente de terracería bajo un intenso sol. Su musculatura, la potencia de cada zancada y la facilidad con la que supera el recorrido provocaron que las redes sociales retomaran el famoso sobrenombre con comentarios que lo califican como un “cyborg” o un “robot”.

SE PREPARA HAALAND!! 🔥



Domingo você vai correr muito antes de voltar pra casa!!



Vem tranquilo!! 🇧🇷 Não temos medo!!#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/s11bK4anzg — SportyNet (@SportyNetBrasil) June 30, 2026

¿Cuál es el origen de su apodo?

Aunque no existe una fecha exacta en la que nació el apodo, este comenzó a popularizarse durante su etapa con el Borussia Dortmund entre 2020 y 2022, cuando el delantero firmó cifras goleadoras que parecían imposibles. En apenas 89 partidos anotó 86 goles, registros que alimentaron la idea de que sus números eran “inhumanos”.

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Desde entonces, cada exhibición física refuerza esa imagen. El entrenamiento viral muestra a Haaland corriendo con una precisión casi perfecta, sin perder intensidad pese a la inclinación del terreno, una escena que para muchos recuerda a un atleta programado para rendir siempre al máximo.

Haaland, una máquina de hacer goles

El apodo también encuentra explicación en lo que Haaland ha conseguido sobre la cancha. Desde sus inicios con el Red Bull Salzburg hasta consolidarse en el Borussia Dortmund y posteriormente con el Manchester City, el noruego ha roto récords de anotación en prácticamente todas las competencias que disputa.

Su físico cercano a los dos metros de estatura, combinado con velocidad, fuerza, definición y una capacidad poco común para atacar los espacios, lo convierten en uno de los delanteros más temidos del planeta. Esa mezcla de cualidades ha provocado que muchos aficionados aseguren, en tono humorístico, que no parece un futbolista común, sino una máquina creada exclusivamente para marcar goles.

El delantero también ha recibido otros sobrenombres como “Vikingo” o incluso “Terminator”, pero ninguno ha logrado tanta popularidad como “Androide”, un apodo que vuelve a cobrar fuerza cada vez que aparece un video demostrando la intensidad con la que se prepara para seguir siendo uno de los mejores goleadores del futbol mundial.

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