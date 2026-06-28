Aficionada pierde su celular al hacer la ola durante el partido Canadá vs Sudáfrica del Mundial 2026 (VIDEO)

La reacción de la aficionada se volvió viral en redes sociales durante el Mundial 2026.

Una aficionada canadiense se convirtió en protagonista involuntaria del partido entre Canadá y Sudáfrica por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de que perdiera su teléfono celular mientras participaba en la tradicional “ola” en las tribunas. El momento fue captado por la transmisión oficial y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La escena ocurrió durante el segundo tiempo, cuando el encuentro atravesaba un momento de pocas emociones y los aficionados comenzaron a animar el ambiente con la clásica ola. Al levantarse para extender los brazos, la mujer olvidó sujetar su celular, que salió disparado desde las gradas ante su mirada de sorpresa. Su gesto de resignación mientras veía caer el dispositivo provocó cientos de reacciones y comentarios en internet.

Quiso sumarse a la ola... y perdió el celular

Vestida con la playera negra de Canadá, la aficionada apenas pudo seguir con la vista el recorrido de su teléfono, sin posibilidad de detener la caída. La transmisión mostró el instante exacto en que el aparato salió volando, una imagen que rápidamente fue compartida por usuarios de distintas plataformas.

Hasta el momento se desconoce si logró recuperar el celular o si el dispositivo resistió el fuerte impacto. Lo cierto es que el accidente terminó convirtiéndose en una de las postales más curiosas de la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

Canadá celebró un triunfo histórico

Mientras el video daba la vuelta al mundo, Canadá tenía motivos para festejar dentro de la cancha. La selección de la hoja de maple derrotó 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustaquio en el tiempo agregado y consiguió, por primera vez en su historia, clasificarse a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El conjunto canadiense continúa firmando la mejor participación mundialista de su historia y ahora enfrentará al ganador de la serie entre Países Bajos y Marruecos. Para una aficionada, sin embargo, el recuerdo de esa noche quedará marcado por un momento que seguramente tardará en olvidar: el día en que una simple ola terminó llevándose su celular.

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