Irán se despide del Mundial 2026 con este conmovedor mensaje de agradecimiento a México (VIDEO)

Después de una complicada Copa del Mundo, Irán destacó el cariño recibido en México con un emotivo mensaje en redes sociales.

La participación de Irán en la Copa del Mundo 2026 terminó de forma dolorosa, pero antes de abandonar Norteamérica la selección asiática quiso dejar un mensaje que conmovió a miles de aficionados mexicanos. Tras quedar eliminado en la fase de grupos, el Team Melli agradeció públicamente la hospitalidad recibida en Tijuana, ciudad que se convirtió en su hogar durante el torneo.

A través de un comunicado y de sus redes sociales, la selección iraní expresó su gratitud hacia México con un mensaje cargado de emoción: “La amistad no necesita traducción. Gracias México por abrirnos sus puertas. Su acto se quedó en nuestros corazones”.

¡IRÁN LE AGRADECE A MÉXICO! 🇮🇷🤝🇲🇽



Tras la eliminación de la selección iraní en el #Mundial, el equipo de medios deja un cálido mensaje de agradecimiento para Tijuana y México por el respeto y la hospitalidad que que el pueblo nacional le dio a Irán tras los malos tratos que… pic.twitter.com/ZmdAPJmuNe — Claro Sports (@ClaroSports) June 28, 2026

Tijuana, el refugio de Irán durante el Mundial

La participación de Irán estuvo marcada por circunstancias extraordinarias. Debido a las restricciones migratorias y a los problemas para ingresar a Estados Unidos, la FIFA autorizó que el equipo estableciera su concentración en Tijuana, desde donde viajaba únicamente para disputar sus partidos en territorio estadounidense y regresaba inmediatamente después de cada encuentro.

En su último partido de la fase de grupos, Irán agradece a México.

في مباراتها الأخيرة ضمن دور المجموعات، تتوجه إيران بالشكر للمكسيك.

In its final group stage match, Iran thanks Mexico. pic.twitter.com/z6OOYZDtlH — Iran Embassy in Slovenia (@IranSlovenia) June 28, 2026

La selección iraní disputó sus tres compromisos del Grupo G en Estados Unidos, pero entrenó, descansó y preparó cada partido en Baja California. Esa cercanía con la afición mexicana generó un vínculo especial que el propio equipo reconoció al finalizar el torneo.

"Dejar Tijuana nos ha resultado sumamente difícil a todos nosotros“, escribió la federación iraní, que también agradeció “a la maravillosa gente de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana”, por el apoyo recibido durante su estancia.

Solo bastaba con un poco de humanidad. El Emabajador y la selección de Irán se despide el #mundialdefútbol2026 agradeciendo a México por haber sido el único país que los trató con cariño y respeto. Una relación histórica nacida en dos semanas de pasión futbolera. pic.twitter.com/ZuI7mIh45O — Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) June 28, 2026

Una despedida marcada por la emoción

En lo deportivo, Irán quedó muy cerca de avanzar a los dieciseisavos de final. Finalizó tercero del Grupo G con tres puntos, producto de tres empates ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Su eliminación se consumó de manera dramática tras el empate de Austria en los minutos finales frente a Argelia, resultado que dejó sin opciones al conjunto asiático.

Más allá de la eliminación, la experiencia dejó una huella especial para la delegación iraní. En un Mundial condicionado por las dificultades logísticas y el complejo contexto internacional, México representó un espacio de tranquilidad para el Team Melli.

El mensaje de despedida volvió a confirmar el estrecho vínculo que nació durante el torneo y convirtió a Irán en una de las selecciones que más públicamente agradecieron el recibimiento mexicano, junto con Corea del Sur, Uzbekistán y Japón, cuyas delegaciones también destacaron la hospitalidad de la afición y de las ciudades sede durante la Copa del Mundo 2026.

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