Así festejó Marcelo Flores el pase de Canadá a los octavos de final del Mundial 2026 (FOTOS)

Marcelo Flores encabezó los festejos del pase de Canadá a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Marcelo Flores, quien no pudo jugar con Canadá el Mundial 2026 por una lesión sufrida pocos días antes del inicio de la justa, celebró con sus compañeros el triunfo sobre Sudáfrica en los dieciseisavos de final en el duelo desarrollado en el Estadio SoFi de Los Ángeles, California.

El mediocampista de los Tigres, en muletas y con un nuevo look, acompañó y apoyó al resto de sus compañeros en el cotejo contra los Bafana Bafana, en el que los norteamericanos se impusieron 1-0 en tiempo de compensación en el juego que definió al primer clasificado a los dieciseisavos de final del certamen de la FIFA.

Stephen Eustaquio, quien en su momento militó en el Cruz Azul, fue el autor del gol con el que Canadá se impuso 1-0 a Sudáfrica al minuto 92 del primer partido de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué Marcelo Flores no juega el Mundial 2026?

Marcelo Flores quedó descartado de la lista de Canadá para jugar el Mundial 2026 debido a una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, la cual sufrió en la final de la Concacaf Champions Cup contra el Toluca.

Dicho partido se llevó a cabo el 30 de mayo, 11 días antes de que arrancara el magno evento de la FIFA que organizan de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá.

La lesión fue un duro golpe para Marcelo Flores, quien poco tiempo antes de la misma había sido confirmado en la lista definitiva de Jesse Marsch, entrenador de Canadá, para el torneo.

¡Marcelo Flores aplicó el verdadero 'cerrando ciclos'! 💇‍♂️



¿Qué les parece el nuevo look del jugador de Canadá y Tigres?#TNTSports2026 pic.twitter.com/16IaAv2jMw — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 28, 2026

¿Cuántos partidos ha jugado Marcelo Flores con Canadá?

Marcelo Flores solamente ha jugado dos partidos con la selección de Canadá desde que se decantó por los de la hoja de maple, pues tenía la opción de seguir representando a México.

El jugador de Tigres tuvo actividad en los dos cotejos de los canadienses en la Fecha FIFA de marzo, los empates en contra de Islandia (2-2) y Túnez (0-0).

Con la Selección Mexicana, Marcelo Flores registró 46 minutos en tres partidos, todos bajo la dirección técnica del argentino Gerardo Martino, quien no lo convocó al Mundial de Qatar 2022.

EVG