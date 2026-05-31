¡OFICIAL! Marcelo Flores se pierde el Mundial 2026 por una lesión de ligamento cruzado

Marcelo Flores cayó en el césped durante el segundo tiempo de la final de la Concacaf Champions Cup. El delantero canadiense tuvo que salir del partido por lesión y este domingo se confirmó lo peor para el ariete de los Tigres, ya que se perderá el Mundial 2026 por una lesión de ligamento cruzado en la rodilla.

Fue el técnico de Canadá, Jesse Marsch, quien confirmó en una conferencia de prensa la lesión de ligamento cruzado que sufre Marcelo Flores y por la que se perderá la Copa del Mundo de la FIFA. Esta iba a ser la primera aparición del ariete canadiense en un Mundial, pero su terrible lesión en la final de la Concachampions no lo dejó ni salir por su propio pie del campo de juego.

An update on Marcelo Flores 🎙️



We are with you, Marcelo. As a team, and an entire nation 🇨🇦❤️ pic.twitter.com/d9xX78tknt — CANMNT (@CANMNT_Official) May 31, 2026

Este fue el mensaje de Marcelo Flores tras su lesión con Tigres

Marcelo Flores salió de la final ante Toluca por lesión y durante la premiación André-Pierre Gignac lo cargó en sus hombros para llevarlo al vestidor, porque el delantero canadiense no podía ni caminar y los médicos del club le pusieron una férula para sostener la rodilla.

“Perdón por no contestar a nadie todavía; son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes; no he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte”, escribió Marcelo Flores en sus redes sociales.

Después de realizar su cambio de confederación con la FIFA, Marcelo Flores se ganó la oportunidad de jugar su primer Mundial y, después de la final de la Concachampions, viajaría a Canadá para ponerse a las órdenes de Jesse Marsch a 11 días de arrancar la Copa del Mundo de la FIFA.

El mensaje de Marcelo Flores tras su lesión. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo debuta Canadá en el Mundial 2026?

Canadá ya se prepara para iniciar su camino en el Mundial 2026 y los jugadores tendrán dos partidos amistosos antes de la Copa del Mundo, que serán ante Uzbekistán e Irlanda el lunes 1 y viernes 5 de junio.

Después de eso, el combinado de la Hoja de Maple se verá las caras con Bosnia y Herzegovina el viernes 12 de junio en la cancha del BMO Field en la ciudad de Toronto.

Los otros dos rivales de Canadá en la Copa del Mundo serán Qatar y Suiza para definir su lugar en el Grupo B. Cabe recalcar que en esta edición del Mundial avanzarán los mejores ocho terceros lugares para los dieciseisavos de final.

DCO