Char García suma su segunda victoria consecutiva en el Rally Sierras del Sur

La tarde del pasado sábado culminó con gran éxito la tercera fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR), celebrada en el marco de la edición número 19 del Rally Sierras del Sur, donde el joven piloto Char García, del equipo LUMA Motorsport, acompañado por su navegante Lalo Solís, se adjudicó la victoria absoluta de la competencia poblana.

Con una destacada actuación a lo largo de las 8 exigentes etapas cronometradas con las que contó el evento, García y Solís lograron imponerse sobre un competitivo grupo de participantes para llevarse el primer lugar general de la prueba.

Char García gano su segunda carrera. ı Foto: Cortesía

La segunda posición absoluta fue para la experimentada dupla conformada por el potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández, representantes de GHR Motorsport, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Francisco Name y Armando Zapata, integrantes del Qualitas Subaru Rally Team.

Por su parte, los pilotos locales Sergio Jiménez y Enrique Jiménez, del equipo Koahla Racing, finalizaron en la cuarta posición absoluta y además se proclamaron vencedores absolutos del Campeonato Regional PAC, certamen que se disputó de manera simultánea al Campeonato Mexicano de Rallies durante esta décimo novena edición del Rally Sierras del Sur.

Respecto al triunfo obtenido por el joven piloto del LUMA Motorsport, este triunfo tiene un significado especial para Char García, quien con apenas 17 años de edad consigue su segunda victoria consecutiva en el Rally Sierras del Sur.

Char García ganó por segunda ocasión consecutiva. ı Foto: Cortesía

Cabe recordar que en la edición anterior de esta competencia, el joven piloto escribió una página importante en la historia del rallismo nacional al convertirse en el piloto más joven en ganar una fecha del Campeonato Mexicano de Rallies.

Con este resultado, García reafirma su gran momento deportivo y se consolida como una de las principales promesas del automovilismo mexicano, sumando un nuevo triunfo a una trayectoria que continúa en ascenso dentro del rallismo nacional.

Resultados Absolutos – Rally Sierras del Sur 2026

1. Char García / Lalo Solís – LUMA Motorsport

2. Ricardo Cordero / Marco Hernández – GHR Motorsport

3. Francisco Name / Armando Zapata – Subaru Rally Team

Resultados Absolutos – Campeonato Mexicano de Rallies

1. Char García / Lalo Solís – LUMA Motorsport

2. Ricardo Cordero / Marco Hernández – GHR Motorsport

3. Francisco Name / Armando Zapata – Subaru Rally Team

Resultados Absolutos – Campeonato Regional PAC

1. Sergio Jiménez / Enrique Jiménez – Koahla Racing

2. Jose Luis Rodríguez Mazzoco / José Pablo Moreno Serrano

3. Hugo Rodríguez Mazzoco/ Yesenia Guerrero Reyes

DCO