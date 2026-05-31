Villano III Jr. conquista la Copa Jr. 2026 tras derrotar a Zandokan Jr.

Entre la alegría del público, la celebración de su hermano el Hijo del Villano III, y la felicitación de su tío el Villano IV, Villano III Jr. logró ganar la Copa Jr. 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras derrotar a Zandokan Jr.
Una nueva edición del Viernes Espectacular del CMLL lució con boletos agotados, que sirvió de motivación para ambos rudos, al emplearse a fondo por hacer historia en La Catedral de la Lucha Libre.
El “33 de la Rudeza” resistió todos los embates del “Rey del Mundo”, y con un mortal hacia atrás impulsado desde la tercera cuerda, hizo sellar el triunfo con dedicatoria hasta el cielo.
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Formándose un relevo increíble, Máscara Dorada y Volador Jr. se proclamaron los triunfadores frente a Averno y Esfinge. Mientras que, en un duelo de rudos contra rudos, Ángel de Oro, Niebla Roja y El Cobarde se fueron con los abrazos en alto ante Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.
Con el orgullo de sus familias de por medio, el Hijo de Blue Panther e Hijo del Villano III se midieron en un match relámpago con límite de 10 minutos.
Desde el primer segundo demostraron sus mejores recursos, pero la victoria se inclinó hacia el integrante de la Dinastía Imperial.
Skadi y Tessa Blanchard lograron hacer una extraordinaria dupla, para imponer sus condiciones frente a Sanely y Olympia.
Mientras que el primer triunfo de la función fue para Péndulo, Pantera Jr. y Oro Jr. ante Sangre Imperial, Estudiante Jr. y Robin.
DCO