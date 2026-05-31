Villano III Jr. conquista la Copa Jr. 2026 tras derrotar a Zandokan Jr.

Entre la alegría del público, la celebración de su hermano el Hijo del Villano III, y la felicitación de su tío el Villano IV, Villano III Jr. logró ganar la Copa Jr. 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tras derrotar a Zandokan Jr.

Una nueva edición del Viernes Espectacular del CMLL lució con boletos agotados, que sirvió de motivación para ambos rudos, al emplearse a fondo por hacer historia en La Catedral de la Lucha Libre.

¡Con dedicatoria hasta el cielo! Villano III Jr. resistió el poder de Zandokan Jr. y se ostentó como el ganador de la Copa Jr. 2026 en La Catedral de la Lucha Libre en una noche que quedará grabada en la historia de su carrera.#ViernesEspectacularCMLL

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El “33 de la Rudeza” resistió todos los embates del “Rey del Mundo”, y con un mortal hacia atrás impulsado desde la tercera cuerda, hizo sellar el triunfo con dedicatoria hasta el cielo.

Formándose un relevo increíble, Máscara Dorada y Volador Jr. se proclamaron los triunfadores frente a Averno y Esfinge. Mientras que, en un duelo de rudos contra rudos, Ángel de Oro, Niebla Roja y El Cobarde se fueron con los abrazos en alto ante Soberano Jr., Calavera Jr. I y Calavera Jr. II.

Con el orgullo de sus familias de por medio, el Hijo de Blue Panther e Hijo del Villano III se midieron en un match relámpago con límite de 10 minutos.

El Hijo del Villano III cerró de forma muy superior el #MatchRelámpago y se apoderó del resultado superando al Hijo de Blue Panther.#ViernesEspectacularCMLL

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Desde el primer segundo demostraron sus mejores recursos, pero la victoria se inclinó hacia el integrante de la Dinastía Imperial.

Skadi y Tessa Blanchard lograron hacer una extraordinaria dupla, para imponer sus condiciones frente a Sanely y Olympia.

Mientras que el primer triunfo de la función fue para Péndulo, Pantera Jr. y Oro Jr. ante Sangre Imperial, Estudiante Jr. y Robin.

DCO