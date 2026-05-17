J Balvin asiste el sábado a la Arena Coliseo y Esfinge le regala su máscara

La lucha libre mexicana vivió un momento inesperado y emocionante con la presencia de J Balvin en la Arena Coliseo, ubicada en la Ciudad de México.

El cantante colombiano, reconocido mundialmente por su influencia en el reguetón, sorprendió a los asistentes al aparecer en primera fila durante una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) luego de su concierto en el Palacio de los Deportes.

Su visita al Embudo de Perú 77 se convirtió en un instante inolvidable cuando el luchador Esfinge le regaló su máscara, un gesto que emocionó profundamente al artista y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

J Balvin asiste a la Arena Coliseo; Esfinge le regala su máscara y el cantante se emociona | VIDEO

La velada de sábado en la Arena Coliseo transcurría con normalidad hasta que el presentador anunció la presencia de J Balvin entre el público. Las cámaras enfocaron a un fan de las primeras filas que se quitaba una máscara negra de Spiderman, revelando que se trataba del intérprete de “Mi gente”.

La sorpresa generó aplausos y ovaciones de los asistentes, quienes celebraron la visita del artista al Embudo de Perú 77 para vivir de cerca una tradición mexicana tan importante como la Lucha Libre.

El momento más especial llegó cuando Esfinge, uno de los luchadores estelares de la noche, se acercó al cantante y le entregó una de sus máscaras. J Balvin, visiblemente emocionado, agradeció el gesto con un abrazo y no dudó en colocarse la “tapa” para posar junto al gladiador. La tierna escena reflejó la conexión del colombiano con la cultura mexicana y su entusiasmo por la lucha libre.

¡Wiggity, wiggity, wiggity, whack! J Balvin hizo su aparición en El Embudo de Perú 77 para disfrutar en primera fila La Mejor Lucha Libre del Mundo, la del CMLL. Esfinge le hizo un obsequio muy especial. #SábadoDeColiseo

📺 EN VIVO nivel Leyenda: https://t.co/KS4n2gIQ0e pic.twitter.com/HuJ0otClLn — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 17, 2026

Poco después, J Balvin se subió al ring para saludar al público de la Arena Coliseo, donde fue ovacionado junto a Esfinge. El cantante colombiano incluso le golpeó el abdomen a otro luchador y luego salió corriendo para sentarse en su silla.

J Balvin en la Arena Coliseo de CDMX, el sábado 16 de mayo ı Foto: IG jbalvin

No es la primera vez que J Balvin demuestra su afición por este deporte. En conciertos anteriores en la Ciudad de México, el colombiano ha aparecido con máscaras de ídolos de la Lucha Libre como Dr. Wagner Jr. Además, el artista ha expresado en varias ocasiones su cariño por México y su simpatía hacia las Chivas, equipo del que se declara seguidor.