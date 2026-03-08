¿Cuánto cobró J Balvin por ir a fiesta viral de quinceañera en Tabasco?

Esto habría cobrado J Balvin por cantar en fiesta viral de quinceañera en Tabasco

La fiesta de una quinceañera de Tabasco se volvió viral porque estuvo llena de celebridades nacionales e internacionales, uno de sus invitados fue J Balvin, quien ofreció un show para festejar a la anfitriona de la fiesta: Mafer.

El cantante colombiano se subió al escenario e interpretó varios temas dedicados a la quinceañera, en los videos difundidos en redes sociales se le puede ver al cantante lucir una chamarra negra de cuero, jeans y unos lentes oscuros.

Mientras él ofrecía un espectáculo en el escenario, a un lado de él estaba la quinceañera acompañada de sus papás, balando.

De repente J Balvin se acercó a bailar con la festejada y hasta le dio una vuelta para presumir su enorme vestido.

La presencia del cantante sorprendió a la quinceañera y hasta a los asistentes que pudieron disfrutar de un concierto privado del cantante colombiano.

En una inédita exhibición de derroche, opulencia, naquez y mal gusto, Mafer celebró sus buchiXV años a lo grande. En el evento se presentaron Belinda, Xavi, J Balvin y Galilea Montijo. La última niña de la 4T en hacer algo similar fue la hijastra de José Ramón López Beltrán.… pic.twitter.com/lmfvjgE6mU — Emilio Vallejo Rangel-Larios (@EmilioVallejoRL) March 8, 2026

¿Cuándo cobró J Balvin por cantar en fiesta de quinceañera?

Tras viralizarse la fiesta, los usuarios empezaron a cuestionar sobre cuánto cobró J Balvin por cantar en la fiesta privada de la quinceañera.

Aunque no se ha revelado exactamente una fecha, en redes circula una presunta cibra que J Balvin cobraría por ofrecer conciertos.

Según los datos que circulan en Internet, J Balvin cobraría entre 500 mil y 1 millón de dólares, es decir, entre 8 y 17 millones de pesos mexicanos. Pero no son cifras confirmadas.

Otros famosos que se presentaron en la fiesta viral fueron Galilea Montijo, quien fue la conductora estelar del evento.

Asimismo, asistieron Pablo Montero y Xavi, quienes también cantaron en el evento, mientras que Belinda sorprendió al llegar al evento para cantarle Feliz Cumpleaños a la quinceañera, al puro estilo de Marilyn Monroe.

Sin duda fue un evento lleno de glamour y de celebridades, en redes sociales los fans quedaron sorprendidos por la cantidad de artistas de talla internacional que aparecieron en la fiesta.

El papá de la quinceañera es un empresario petrolero que tiró la casa por la ventana para consentir a su hija.