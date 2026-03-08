Belinda canta en XV años en Tabasco; Galilea Montijo, J Balvin, Matute, Xavi y Pablo Montero también participan

Villahermosa, Tabasco, fue escenario de lo que muchos ya llaman “la fiesta del siglo”. Nos referimos a los XV años de Mafer, una celebración que se volvió viral por la presencia de grandes figuras del espectáculo. El evento derrochó lujo y glamur, además de reunir a artistas de talla internacional y personalidades de la televisión.

La velada no sólo destacó por la masividad de su producción, sino por la diversidad de talentos que se dieron cita para acompañar a la quinceañera en su día especial. Entre ellas, estuvo Belinda, una de las cantantes más populares de los últimos años, quien deleitó a la quinceañera cantando “Happy birthday to you”.

Otras figuras fueron Galilea Montijo, J Balvin, Matute, Xavi y Pablo Montero. Te contamos cómo se vivió este gran festejo.

Uno de los momentos más emotivos de la viral fiesta de XV años en Tabasco fue cuando Belinda interpretó “Las Mañanitas” para Mafer, gesto que conmovió a los asistentes y se viralizó en redes sociales.

La cantante, reconocida por su trayectoria en la música pop, fue la voz que marcó el inicio de la gran celebración. Beli brilló fuera y dentro del escenario, pues incluso se tomó un momento para felicitar a la quinceañera y a sus padres.

EN VILLAHERMOSA, TABASCO: LOS XV AÑOS DEL AÑO… Y DEL SIGLO



¿De quién fue la fiestecita? De una familia de Villahermosa, Tabasco, cuyo patriarca es petrolero y exportador de cacao.



🚨 QUINCEAÑERA VIRAL 🚨

•Galilea Montijo condujo la alfombra roja

•Belinda le cantó las… pic.twitter.com/5U4EFRyQo7 — José Díaz (@JJDiazMachuca) March 8, 2026

Galilea Montijo, J Balvin, Matute, Xavi y Pablo Montero también participaron en la fiesta viral de XV años en Tabasco

La conducción de la fiesta de XV años estuvo a cargo de Galilea Montijo, quien recibió a los invitados con su característico carisma y elegancia. Su presencia hizo a los asistentes sentirse como en un evento de televisión, lo que volvió aún más viral la celebración.

El reguetonero J Balvin encendió la pista con sus éxitos, llevando la fiesta a un nivel internacional y demostrando por qué es uno de los artistas más influyentes de la música urbana.

La agrupación Matute, conocida por sus covers ochenteros, aportó nostalgia y energía a la celebración, mientras que Xavi, joven talento en ascenso, sorprendió con su frescura y conexión con el público juvenil, mayormente integrado por los amigos y amigas de la quinceañera.

Pablo Montero, por su parte, añadió a la fiesta de XV años un toque ranchero y muy tradicional. La noche un mosaico musical y algunos videos ya circulan en redes sociales, donde rápidamente se han hecho virales por la magnitud de la celebración. Usuarios aseguran que se trata de un festejo millonario.