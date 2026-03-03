Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda, ahora es novio de Emma Watson; así exhiben su romance

Luego del escándalo del romance entre Gonzalo Hevia Baillères, heredero de los dueños del Palacio de Hierro, y la cantante Belinda, ahora se destapó que el millonario mexicano tiene una nueva novia y se trata de la actriz Emma Watson.

La revista Quién publicó un reportaje en el que exhibió fotografías de la nueva pareja y los detalles de su romance.

La publicación publicó fotografías de Gonzalo Hevia Baillères y la actriz de Harry Potter besándose en el aeropuerto y en cenas románticas. El empresario y la celebridad de Hollywood fueron captados muy románticos.

De acuerdo con la revista, la primera vez que se les vio juntos fue en Courchevel, en los Alpes franceses, en una zona exclusiva para pasar las vacaciones.

Según la investigación, también estuvieron en Punta Mita y en la Ciudad de México. En las imágenes publicadas se ven muy juntos y enamorados.

Así fue la relación con Belinda

Belinda y Gonzalo Hevia Baillères empezaron su noviazgo en 2024, ella asistió a eventos con él y si bien nunca confirmaron su relación se les captó en varias fiestas juntos.

También el heredero millonario fue visto entrando y saliendo de la casa de Belinda en la Ciudad de México e incluso los paparazzi captaron que el empresario se quedaba a dormir en la vivienda de la cantante.

Sin embargo, meses después se dio a conocer que ellos terminaron y posteriormente Belinda lanzó su tema musical “Heterocromía”, que ella misma confesó que estaba dedicado a su ex novio.

En la canción Belinda contó que la familia de Gonzalo Hevia Baillères no la aceptaba por estar en el mundo de la farándula y no haber crecido en la alta sociedad como ellos.

Señaló que Gonzalo Hevia Baillères se avergonzaba de ella y nunca la presentó a su mamá, en conclusión Belinda sufrió discriminación por no pertenecer a la alta sociedad mexicana.

Sin embargo, parece que el heredero siente atracción por estrellas de la farándula, pues ahora se le está relacionando con la actriz Emma Watson ¿A ella si la aceptará la familia?