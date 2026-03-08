¿Quién es Juan Carlos, empresario y papá de la quinceañera con fiesta llena de estrellas en Tabasco?

Cumplir XV años en México y celebrar a lo grande es una de las tradiciones más populares entre las adolescentes. Es común que la familia de la quinceañera “tire la casa por la ventana” y no repare en gastos, sin embargo, una fiesta en Tabasco captó la atención de todo el país al sobrepasar cualquier festejo común, pues reunió a estrellas de la música y la televisión.

Detrás de esta fiesta inolvidable se encuentra Juan Carlos, un empresario tabasqueño y el orgulloso padre de la quinceañera, cuya historia también ha despertado curiosidad en redes sociales. Te contamos lo que se sabe de su identidad.

Juan Carlos Guerrero Rojas sería un empresario originario del municipio de Comalcalco, Tabasco, conocido en la región por sus negocios vinculados al sector energético y agrícola. De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y medios locales, se le identifica como un petrolero con inversiones en la exportación de cacao, lo que lo ha convertido en un referente económico en la zona.

El papá de la quinceañera sería dueño de Petroservicios Integrales México, dedicada a la prestación de servicios para la industria petrolera.

En 2023, su empresa obtuvo contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) por un monto de 104 millones de dólares, destinados a servicios relacionados con actividades de exploración y perforación.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de cuestionamientos. En 2022, según circula en redes sociales, fue requerido por la Secretaría de Finanzas del estado para responder por un caso de responsabilidad solidaria, situación que volvió a presentarse en 2023.

Juan Carlos, papá de la quinceañera de Tabasco ı Foto: IG antoniotizoc_fotografia

Su éxito empresarial le permitió organizar una celebración sin precedentes para su hija, donde no sólo demostró la capacidad económica que tiene, sino también su deseo de compartir un momento especial con sus familiares, amistades y con figuras del espectáculo que son admiradas por su hija.

A raíz de la lujosa fiesta en Tabasco que se volvió viral en redes sociales Juan Carlos se ha convertido en un personaje de interés público y miles de usuarios tienen preguntas sobre su identidad.

¿Cómo fue la fiesta en Tabasco que se volvió viral? Cantó Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y más

La fiesta se realizó en Villahermosa, Tabasco, en un hotel lujoso con temática de Nueva York. La ceremonia incluyó una alfombra roja que fue grabada y conducida por Galilea Montijo. La cantante mexicana Belinda abrió la noche interpretando “Happy birthday to you” para la quinceañera, un gesto que emocionó a los asistentes y se viralizó en redes sociales.

Luego fue turno de J Balvin, quien encendió la pista con sus éxitos de reguetón. Matute llevó la alegría ochentera a la pista y Xavi conquistó los corazones de los más jóvenes. Otro intérprete que deleitó a los invitados fue Pablo Montero, quien aportó su estilo ranchero.

Con esta fiesta de XV años, seguro que la festejada desató envidia entre otras jóvenes que sueñan con ser celebradas a lo grande.