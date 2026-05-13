J Balvin pasea por las calles de CDMX previo a sus conciertos en México | VIDEO

J Balvin pasea por las calles de CDMX previo a sus conciertos en México

J Balvin encendió las redes sociales tras aparecer en la Ciudad de México un día antes de su próximo concierto en el Palacio de los Deportes, que se llevará a cabo este 14 de mayo y reunirá a 20 mil personas.

Actualmente, J Balvin es uno de los artistas más destacados del género urbano, quien se encuentra en medio de su gira Back to the Rayo, motivo por el que tiene dos conciertos en CDMX y dos más en Monterrey y Guadalajara.

🔥 Así llego J BALVIN a una tienda de ropa vintage en la colonia roma de la CDMX 😱#ebninforma #ernestobuitronnews #jbalvin pic.twitter.com/XLheNQzY9O — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 14, 2026

En redes sociales, no tardaron en circular los videos diferentes en los que pudimos ver al músico encontrarse con medios de comunicación y también con fans que buscaban un momento para poder conversar con él o pedirle una foto o autógrafo.

El músico fue captado bajando de una camioneta blanca para después entrar a une tienda de ropa vintage en la colonia Roma, donde seguramente buscaba un look ideal para el futuro, pues entre conciertos y alfombras rojas, los outfits nunca sobran.

La seguridad contuvo a los fans mientras que el famoso se encontraba en la tienda, pero después comenzó el zafarrancho afuera, donde los medios de comunicación trataron de entrevistarlo, pero les fue casi imposible por la presencia de fanáticos animados a convivir con su ídolo.

🚨Se vivió una locura en México por la llegada de J Balvin previo a sus shows en Ciudad de México este fin de semana. ⚡️



Fans y medios de comunicación se reunieron para darle la bienvenida al colombiano y hacerle sentir el cariño mexicano. 🇲🇽#jbalvin #ticketelhamster @JBALVIN pic.twitter.com/C8qCisjYDT — Ticket el Hámster 🐹 (@ticketelhamster) May 14, 2026

El músico ya había anunciado previamente sobre su aparición en The Erre Garage. “Vamos a armarla. Darles un abrazo”, dijo en sus historias como una manera de invitar al público a acercarse a la zona a las 17:00 horas.

La última vez que J Balvin vino a México fue cuando se presentó junto a Bad Bunny en el último tour del cantante boricua, un momento icónico que marcó un hito en la historia del género urbano, pues la dupla tuvo conflictos anteriormente.

Antes de dicha presentación, el cantante de “Mi gente” se paseó por la Basílica de Guadalupe y hasta prendió velas, una tradición colombiana, pero que decidió hacer en México.

Durante el concierto, Benito le dijo a J Balvin que si en algo le había faltado que se disculpaba, pero señaló que él ya se había disculpado anteriormente, en una conversación que tuvieron hace unas semanas. “Yo ya me disculpé, la gente no sabe pero tuvimos una conversación hace varias semanas”, dijo Bad Bunny.

Balvin ha destacado a través de los años por impulsar a los jóvenes artistas; en ese sentido, fue con sus colaboraciones que Rosalía alcanzó la industria mainsteam y hace un par de años apoyó a artistas de reguetón mexa como Yeri Mua o El Bogueto.