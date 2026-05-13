Exatlón México: ¿Quiénes son los finalistas de la temporada este 2026?

La gran final de Exatlón México se lleva a cabo este 15 de mayo y será el día en que los deportistas se consagrarán como leyendas del juego y que además se van a llevar el trofeo de la temporada y un premio millonario.

Serán dos competencias: una varonil y otra femenil, es decir habrá dos ganadores en su respectiva categoría.

¿Quiénes son los finalistas de Exatlón México?

Los finalistas de Exatlón México 2026 del lado varonil serán: Alexis Vargas del equipo azul y Mario Osuna, alías el Mono Osuna, del equipo rojo.

Del lado de las mujeres, aún no se lleva a cabo el play off femenil, pero será este jueves cuando se confirme el nombre de las dos finalistas que se prevé que sean Mati Álvarez del equipo rojo y Evelyn Guijarro del equipo azul.

Este es uno de los enfrentamientos más esperados, ya que anteriormente ellas eran pareja, en una de las temporadas surgió el acercamiento entre ellas, sin embargo, en esta temporada la relación se fracturó y terminaron su vínculo amoroso, la misma Mati lo confirmó en un episodio.

Por el lado de los hombres, la gran revelación es Alexis Vargas, ya que él es novato de esta temporada y logró eliminar a todos los experimentados, veteranos y hasta multicampeones del programa con su gran habilidad para manejarse, por lo que se ha ganado el respeto de sus compañeros más legendarios.

¿A qué hora es la final de Exatlón México?

La gran final de Exatlón México será el ciernes 15 de mayo a las 8:30 pm en su horario habitual, pero con un final cardiaco para los atletas y también para los fans que van a ver las últimas carreras.

¿Dónde ver Exatlón México?

La final del programa se va a transmitir por el canal de Azteca Uno de la televisión nacional, pero también se puede ver a través de la página de Internet de TV Azteca, todo de manera gratuita.