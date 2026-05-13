El Escorpión Dorado choca en plena entrevista con El Abraham | VIDEO

El Escorpión Dorado protagonizó un momento de tensión durante su entrevista con El Abraham, donde tuvo un repentino choque que desató inquietud entre el invitado y el periodista, cuyo nombre real es Alex Montiel.

A través de su cuenta de Instagram, El Escorpión Dorado publicó un video en el que podemos ver el momento del accidente y la reacción de El Abraham ante lo ocurrido. Por su parte, el entrevistador escribió:

"Aprendí la pinche lección, @elabrahaham es de mala pinch* suerte. Vean el choque y todo el video completo en mi canal de tutub", explicó el creador de contenido brevemente.

Así fue el choque de El Escorpión Dorado Al Volante

Fue en medio de su entrevista con el ex participante de Supernova 2026 que en un descuido ocurrió el accidente. En ese sentido, los famosos estaban saludando a unas personas que estaban en la calle, algo nada extraño en el programa.

Sin embargo, se escucha el chirrido de unos frenos y un golpe fuerte, lo que hace que los famosos reaccionen sorprendidos. “A la ve****, este pin*** pend***”, dice el Escorpión, pues el impacto vino del auto de atrás. “Se me hace que se chin** ese wey solito. A la ver***, pin*** Abraham, hombre”, expresó para tratar de seguir con el tono cómico de la entrevista pese al imprevisto.

Por su parte, el influencer invitado replica: “No sé si es la primera vez que el Escorpión Dorado choca, ¿es la primera vez? Es que tengo que venir a generar números ”, sigue.

El hombre que lo chocó explicó que los iba grabando y que ese fue el motivo por el que se descuidó y chocó contra el auto de los creadores de contenido. Asimismo, muestran que los autos de ambos quedaron con golpes, pero al que peor le fue fue al desconocido, pues el capó estaba levantado.

A modo de broma, El Escorpión Dorado dijo que EL Abraham era de mala suerte, pero aún así continuarían con la entrevista posteriormente, después de que se encargaran de los trámites por el choque.

Algunas reacciones por el momento fueron las siguientes: