J Balvin en México: Fechas. lugares, preventa y boletos para sus conciertos

J Balvin sorprendió al público mexicano al anunciarse una serie de conciertos en tres ciudades del país para el año 2026, como parte de su nueva gira musical.

Esto ocurre a horas de su esperada participación en el Flow Fest 2025, donde J Balvin enamoró una vez más al público mexa y compartió escenario con íconos actuales del reguetón en el país, invitando a personalidades como Yeri Mua y El Malilla.

J Balvin llevó al escenario a El Bogueto, Yeri Mua, El Malilla y Uzielto Mix para cantar por primera vez “G Low Kitty (Remix)” en vivo 🔥 pic.twitter.com/mx17kt8HV0 — MDM Música (@mdm_musica) November 24, 2025

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de J Balvin en México?

A través de las redes sociales de OCESA, la principal organizadora de eventos masivos del país, se dio a conocer la llegada del colombiano a tierras mexicanas para una presentación en solitario en 2026.

De momento, son tres fechas las que se tienen contempladas, aunque cabe la posibilidad de más conciertos si es que los primeros consiguen venderse con la rapidez necesaria. Te compartimos las fechas y lugares a detalle:

14 de mayo, Palacio de los Deportes, CDMX

17 de mayo, Arena VFG, Guadalajara

20 de mayo, Arena MTY, Monterrey

De momento, no se sabe cuál será el setlist del cantante en el país, pero se espera que el artista interpreta algunas de sus canciones más icónicas y que en algunas presentaciones, llegue a tener algún invitado especial.

Preventa y boletos

La preventa para los boletos de J Balvin arrancan el 27 de noviembre para tarjetahabientes de Banamex con hasta 3 meses sin intereses en la compra de los accesos.

Si no tienes tarjeta en dicho banco, puedes adquirir tus boletos a partir del 28 de noviembre. Te recomendamos que estés atenta a Ticketmaster y OCESA y que previamente en tu cuenta de la boletera tengas cargados los datos necesarios pata agilizar tu compra.

Además, si eres fan de J Balvin, puedes acceder a un registro previo para tratar de acceder antes que todos a la compra de los boletos con un código especial. El link para registrarte está AQUÍ.

Se desconoce el costo que tendrán los boletos hasta ahora.